منابع انسانی عامل وحدت در استان سمنان هستند

به گزارش خبرنگار مهر، محمود قنبری صبح پنج شنبه در همایش ملی اقوام و عشایر ایران به میزبانی سالن شهید باهنر گرمسار ضمن بیان اینکه استان سمنان مانند جای جای ایران اسلامی دارای منابع سرشار اقتصادی و دارای فرهنگ های متنوعی است، ابراز داشت: باید از این استعدادها و داشته ها در راستای تقویت وحدت ملی و انسجام بهره برد.

وی افزود: ایران اسلامی امروز به این مهم افتخار می کند که دارای قومیت هایی با غیرت، بصیرت و بینش بالااست که در دوران انقلاب اسلامی، هشت سال دفاع مقدس، انتخابات مختلف و بزنگاه های تاریخ معاصر رشادت های وصف ناشدنی و فراوانی انجام دادند که این اصل خود، عاملی وحدت زا است.

معاون استاندار سمنان با یادآوری اینکه ۴۴ قوم و ۵۷ زبان و گویش در سرزمین ایران اسلامی وجود دارد، گفت: باید از این عامل تعدد و تکثر در راستای وحدت بین اقوام مختلف استفاده کنیم چرا که وحدت آداب و رسوم این اقوام در جهان بی نظیر است.

قنبری افزود: امروز باید وحدت بین اقوام با همت والدین، دستگاه های فرهنگی مانند آموزش و پرورش، ارشاد اسلامی، شبکه تبلیغی، سازمان تبلیغات اسلامی، رسانه های جمعی و... به نسل های آتی آموخته شود تا شاهد تربیت نسلی موحد باشیم.

وی ادامه داد: وحدت و انسجام همیشگی قومیت ها توانسته ایران را به کشوری ممتاز در جهان مبدل سازد.

معاون سیاسی امنیتی استاندار سمنان همچنین برگزاری همایش های اقوام و عشایر ایرانی را فرصتی مناسب برای یافتن ریشه های اتحاد بین اقوام مختلف دانست و گفت: باید از این فرصت های به دست آمده در راستای ترویج روابط حسنه بین استان ها و اقوام بهره برد.

این جشنواره با حضور نمایندگانی از ۱۱ استان کشور به میزبانی گرمسار ادامه دارد.