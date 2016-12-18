۱۲۶۰ تخلف رانندگی در استان سمنان ثبت شد/ وقوع ۱۴ تصادف جرحی

سرهنگ حسن خسروجردی در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره وضعیت ترافیکی و راه های استان سمنان طی تعطیلات اعیاد ربیع الاول و با بیان اینکه ۷۱درصد سوانح رانندگی سه روز گذشته واژگونی خودرو گزارش شده است، ابراز داشت: طی این تعطیلات و در سطح محورهای مواصلاتی استان ۱۴فقره سانحه رانندگی جرحی اتفاق افتاد که در این سوانح ۲۲نفر مجروح شدند.

وی با بیان اینکه ۶۸درصد مصدومان تصادفات سه روز اخیر استان سمنان به دلیل واژگونی وسیله نقلیه راهی بیمارستان شدند، افزود: خوشبختانه طی سه روز گذشته حادثه منجر به فوت در محورهای استان سمنان رخ نداده است.

رئیس پلیس راه استان سمنان با بیان اینکه به علت ریزش برف و یخ زدگی در محور شهمیزراد به فولاد محله هم اکنون با لغزندگی جاده مواجه هستیم، ابراز داشت: رانندگانی که قصد تردد از محورهای کوهستانی را دارند قبل از سفر تجهیزات ایمنی خود را مورد بررسی قرار دهند و حتما زنجیر چرخ را به همراه داشته باشند و از سفر غیر ضروری در این جاده ها پرهیز کنند.

خسروجردی در ادامه تصریح کرد: با توجه به لغزنده بودن سطح جاده ها، رعایت سرعت مطمئنه می تواند حوادثی مانند تصادفات زنجیره ای و واژگونی خودروها را به حداقل برساند چراکه گاها مشاهده می شود رانندگان در سطح جاده های لغزنده به علت سرعت زیاد قادر به کنترل ماشین نیستند لذا ایمنی می تواند ضامن سلامتی افراد در حین رانندگی باشد.

وی با بیان اینکه در محورهای مواصلاتی استان هم اکنون ترافیک روان است، افزود: باید توجه داشت صرف داشتن تجهیزات نمی تواند به تنهایی باعث آرامش خانواده ها شود قبل از هر سفر رانندگان باید از نحوه کار تجهیزات نیز آگاهی لازم را کسب کنند و متاسفانه بسیاری از رانندگان نمی دانند که چطور زنجیر چرخ را استفاده کنند و در گردنه‌های برف گیر با مشکل مواجه می شوند لذا قبل از سفر باید نحوه صحیح استفاده از ابزار و امکانات را به صورت کامل فرا گرفت، رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی می تواند سفر خوبی را برای سرنشینان خودرو فراهم کند.

رئیس پلیس راه استان سمنان گفت: با توجه به اینکه ۹۱درصد محورهای مواصلاتی استان در ناحیه کویری واقع شده یک نواخت بودن جاده و خستگی سبب ایجاد خواب آلودگی راننده و در نهایت واژگونی خودرو می شود لذا رانندگان این نکته را باید مورد توجه قرار دهند که به محض احساس خستگی و خواب آلودگی از ادامه مسیر صرف نظر کنند.