به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ موسی بزرگی ظهر جمعه در بازدید از محورهای مواصلاتی استان سمنان، با اشاره به آغاز موج بازگشت زائران و مسافران اظهار کرد: با پایان تعطیلات آخر ماه صفر، تردد در محورهای مواصلاتی استان افزایش می‌یابد و پیش‌بینی می‌شود طی ساعات آینده شاهد حجم بیشتری از رفت‌وآمد در مسیرهای اصلی، به‌ویژه محور مشهد ـ سمنان باشیم.

وی با تأکید بر ضرورت رعایت نکات ایمنی از سوی رانندگان افزود: رانندگان پیش از آغاز سفر از سلامت فنی خودرو اطمینان حاصل کنند و در طول مسیر از هرگونه عجله و شتاب بپرهیزند.

رئیس پلیس راه استان سمنان، رعایت سرعت مطمئنه، حفظ فاصله طولی مناسب و توجه کامل به جلو را از مهم‌ترین الزامات رانندگی ایمن دانست و گفت: رانندگان باید با صبر و حوصله و متناسب با شرایط ترافیکی و جاده‌ای حرکت کنند.

بزرگی همچنین با تأکید بر خطر خستگی و خواب‌آلودگی هنگام رانندگی بیان کرد: خستگی و خواب‌آلودگی از عوامل مهم وقوع حوادث رانندگی است و رانندگان در صورت احساس خستگی باید در نخستین محل امن توقف کرده و پس از استراحت کافی به مسیر خود ادامه دهند.

وی در پایان خاطرنشان کرد: زائران و مسافران با برنامه‌ریزی مناسب، مدیریت زمان سفر و رعایت قوانین و توصیه‌های پلیس می‌توانند در حفظ ایمنی خود و سایر کاربران جاده‌ای مشارکت کنند.