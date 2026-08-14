به گزارش خبرگزاری مهر، دفتر سیاسی جنبش انصارالله یمن با صدور بیانیهای، بیستمین سالگرد پیروزی مقاومت لبنان در جنگ ۳۳ روزه را به شیخ «نعیم قاسم» دبیرکل حزبالله لبنان و رزمندگان مقاومت اسلامی این کشور تبریک گفت.
دفتر سیاسی انصارالله در این بیانیه اعلام کرد که مقاومت لبنان در جنگ ۳۳ روزه توانست «توازن بازدارندگی راهبردی» را در برابر رژیم صهیونیستی ایجاد کرده و قواعد درگیری جدیدی را بر این رژیم تحمیل کند.
انصارالله همچنین تأکید کرد که حزبالله با این پیروزی راهبردی، خط پایانی بر طرحهای صهیونیستی-آمریکایی، از جمله طرح موسوم به «خاورمیانه جدید»، ترسیم کرد.
در ادامه این بیانیه آمده است که هدف قرار گرفتن لبنان و مقاومت اسلامی از سوی آمریکا و رژیم صهیونیستی، بدلیل مواضع حزبالله در حمایت و پشتیبانی از آرمان فلسطین صورت میگیرد.
دفتر سیاسی انصارالله همچنین حزبالله لبنان را «سدی مستحکم» در دفاع از لبنان، ملت این کشور، حاکمیت و استقلال آن در برابر طرحهای آمریکا و رژیم صهیونیستی دانست.
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