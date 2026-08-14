بازیکنان آلومینیوم اراک با جان و دل بازی کردند

به گزارش خبرنگار مهر، پیروز قربانی جمعه شب پس از پیروزی دو بر صفر آلومینیوم اراک برابر استقلال خوزستان در هفته نخست لیگ برتر فوتبال اظهار کرد: این برد را به بازیکنان آلومینیوم تبریک می‌گویم زیرا تمرینات را با تأخیر آغاز کردیم و هنوز کار زیادی در پیش داریم.

وی افزود: جای هواداران و مردم خوب اراک در ورزشگاه خالی بود و این پیروزی را به آنان نیز تقدیم می‌کنم. بازیکنان با ازخودگذشتگی‌و تلاش فراوان به این نتیجه رسیدند و این برد برای من بسیار ارزشمند بود.

سرمربی آلومینیوم اراک درباره ظرفیت بازیکنان جوان تیمش گفت: هنگام حضور در آلومینیوم، شناخت کاملی از کیفیت بازیکنان جوان نداشتم اما اکنون می‌دانم استعدادهای خوبی در اختیار داریم که کار را برای انتخاب سخت می‌کنند.

قربانی ادامه داد: تلاش می‌کنیم بستر مناسبی برای پیشرفت این بازیکنان فراهم کنیم. تیم ما به ۱۱ یا ۱۵ بازیکن محدود نیست بلکه مجموعه‌ای ۲۶ یا ۲۷ نفره هستیم که با اتحاد کامل برای ثبت فصلی موفق تلاش می‌کنیم.

وی درباره عقب‌نشینی تیمش در نیمه دوم بیان کرد: دوست ندارم تیمم عقب بنشیند اما استقلال خوزستان تمرینات خود را زودتر آغاز کرده بود و فشار بیشتری وارد کرد. با این حال حریف موقعیت خطرناکی خلق نکرد.

سرمربی آلومینیوم اراک تصریح کرد: تیمی جوان در اختیار داریم و کار کردن با این بازیکنان لذت‌بخش است. فوتبال ایران سرشار از استعداد است و مربیان باید با افزایش دانش خود، زمینه رشد بهتر این نسل را فراهم کنند.

قربانی با اشاره به اهمیت پیروزی در آغاز فصل گفت: شروع خوب لیگ با توجه به زمان محدود آماده‌سازی مهم بود اما مهم‌تر از آن، تداوم موفقیت تا پایان فصل است. آلومینیوم باید تیمی رقابتی باشد که هواداران با افتخار بازی‌های آن را دنبال کنند.

وی درباره محمد خلیفه اظهار کرد: از حضور او در تیم لذت می‌بریم و اگر قدر توانایی‌هایش را بداند، با احترام به همه دروازه‌بانان، می‌تواند به دروازه‌بان نخست فوتبال ایران تبدیل شود.

قربانی گفت: بازیکنان جوان دیگری نیز در اختیار داریم که هنوز فرصت بازی پیدا نکرده‌اند و با شکل‌گیری بهتر تیم، آنان نیز میدان‌دار خواهند شد. از باشگاه و کادر فنی پیشین برای فراهم کردن این ظرفیت ارزشمند قدردانی می‌کنم.