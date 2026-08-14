ادعای ترامپ درباره تشدید فشارهای اقتصادی علیه ایران

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، دونالد ترامپ در گفتگو با شبکه فاکس‌نیوز با تکرار مواضع ضدایرانی خود، از تشدید فشارهای اقتصادی علیه ایران خبر داد و بار دیگر بر رویکرد خصمانه واشنگتن در قبال تهران تأکید کرد و گفت دولت او قصد دارد ضربه اقتصادی شدید به ایران وارد کند.

ترامپ همچنین در اظهاراتی متوهمانه مدعی شد که به زودی تنگه هرمز را قلمرو آمریکا اعلام خواهم کرد.

ترامپ همچنین گفت که محاصره دریایی ادامه خواهد داشت و ادعا کرد که عبور کشتی‌ها منوط به اجازه واشنگتن است.

وی محاصره دریایی ایران را به دیوار فولادی تشبیه کرد.

ترامپ ادامه داد: اگر ایران به ما حمله کند، صد برابر محکم‌تر پاسخ خواهیم داد.

وی ادعا کرد: ما نمی‌توانیم اجازه دهیم ایران به مسیر خود ادامه دهد؛ چرا که اگر ما آن‌ها را با بمب‌افکن‌های بی-۲ هدف قرار نمی‌دادیم، ایران سلاح هسته‌ای داشت.

ترامپ افزود: به رهبران دولتم گفتم که باید سفر کوتاهی به خاورمیانه انجام دهیم تا از یک فاجعه احتمالی جلوگیری کنیم.

رئیس جمهور آمریکا در ادامه لحن گستاخانه خود درباره ایران اظهار داشت: وقتی آمریکایی‌ها مبلغ اضافه‌ای برای سوخت می‌پردازند، این برای آن است که این کشور سلاح هسته‌ای نداشته باشد.

همچنین دونالد ترامپ با دفاع از اقدامات واشنگتن مدعی شد: هرگز عذرخواهی نمی‌کنم، زیرا کار درست را انجام دادم.

وی با تکرار ادعاهای خود افزود: جنگ با ایران خدمت بزرگی به جهان است و ما کار فوق‌العاده‌ای انجام می‌دهیم.

ترامپ در ادامه با ادبیاتی تحریک‌آمیز مدعی شد: قیمت‌ها پس از شکست کامل ایران که متحمل شکست سختی شده است، کاهش خواهد یافت.

رئیس‌جمهور آمریکا همچنین در توجیه جنگ بی دلیل خود علیه ایران و حملات تجاوزکارانه خود مدعی شد که از نیروی نظامی «کمی بیشتر از آنچه می‌خواستم» استفاده کرده است، اما اعمال فشار بر تهران برای جلوگیری از دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای ضروری است.

ترامپ بار دیگر ادعا کرد: «ما نمی‌توانیم اجازه دهیم ایران به سلاح هسته‌ای دست پیدا کند.»

رئیس‌جمهور آمریکا، با طرح ادعاهای واهی درباره توان نظامی و اقتصادی ایران گفت واشنگتن رادارها و تجهیزات اطلاعاتی پیشرفته ایران را منهدم کرده و مدعی شد ظرفیت تولید موشک ایران ۸۲ درصد کاهش یافته است.

وی در تازه ترین لفاظی‌های خود علیه ایران مدعی شد آمریکا در جریان حملات خود رادارها و تجهیزات اطلاعاتی پیشرفته و فناوری‌های مورد استفاده ایران را هدف قرار داده و از بین برده است.

رئیس‌جمهور آمریکا همچنین با اشاره به توان پهپادی ایران گفت: این کشور همچنان پهپاد در اختیار دارد، اما به ادعای او، تعداد پهپادهای باقی‌مانده تنها بخش کوچکی از توان پیشین تهران است.

ترامپ در بخش دیگری از اظهارات خود مدعی شد تولید موشک در ایران ۸۲ درصد کاهش یافته و توانمندی صنعتی و ظرفیت تولید موشکی این کشور «تا حد زیادی از بین رفته است».

او همچنین درباره وضعیت اقتصادی ایران مدعی شد که نرخ تورم این کشور به ۳۵۰ درصد رسیده و ارزش پول ایران از بین رفته است.

این اظهارات در حالی مطرح شده که ترامپ جزئیاتی درباره مبنای آماری این ادعاها یا منابع مورد استفاده برای اعلام میزان کاهش توان موشکی و اطلاعاتی ایران ارائه نکرده است.

رئیس جمهوری آمریکا همچنین از عملکرد خود در کاهش قیمت سوخت دفاع و ادعا کرد: «در بسیاری از ایالت‌ها قیمت را به زیر ۲ دلار رسانده بودم!»

وی کالیفرنیا را از این مقایسه مستثنا دانست و ادعا کرد: «چون آنها مدام مالیات می‌گیرند، مالیات می‌گیرند، مالیات می‌گیرند. شما قیمت نفت را پایین می‌آورید و آنها در نهایت بیشتر از میزان کاهش قیمت، مالیات می‌گیرند.»

ترامپ بارها ادعای پیروزی در این جنگ بی دلیل و حتی «باز بودن» تنگه هرمز را کرده است در حالیکه ایران، کنترل این آبراه حیاتی را برای دفاع استراتژیک از خود در اختیار دارد.

رئیس جمهور آمریکا در ادامه درباره ونزوئلا گفت: ما میلیون‌ها و میلیون‌ها بشکه نفت از ونزوئلا گرفته‌ایم.