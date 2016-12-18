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۲۸ آذر ۱۳۹۵، ۱۷:۳۸

فرمانده نیروی انتظامی رودسر خبرداد؛

کشف و ضبط ۵۲ کیلوگرم گوشت قرمز فاقد مجوز بهداشتی در رودسر

کشف و ضبط ۵۲ کیلوگرم گوشت قرمز فاقد مجوز بهداشتی در رودسر

رودسر- فرمانده نیروی انتظامی رودسر از کشف و ضبط ۵۲ کیلوگرم گوشت فاقد مجوزهای بهداشتی در این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبری پلیس گیلان سرهنگ رمضانعلی پورقاسم اظهار کرد: ۵۲ کیلوگرم گوشت قرمز فاقد مجوز بهداشتی به ارزش ۳۰ میلیون ریال در شهرستان رودسر کشف و ضبط شد.

وی افزود: مأموران انتظامی ایست بازرسی چابکسر حین کنترل خودروهای عبوری این محور به سمت استان مازندران به یک دستگاه خودروی ۴۰۵ مشکوک و آن را متوقف کردند.  

فرمانده نیروی انتظامی رودسر ادامه داد:  مأموران در بازرسی از این خودرو ۵۲ کیلوگرم گوشت قرمز فاقد مجوز و غیربهداشتی کشف و ضبط کردند.  

وی تصریح کرد: مأموران راننده این خودرو را دستگیر و با هماهنگی مقام قضائی به اداره دامپزشکی شهرستان تحویل دادند.

کد مطلب 3853320

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