کشف ۲۰۰ کیلو گوشت فاقد مجوز در ایست و بازرسی انزلی

به گزارش خبرگزاری مهر، مأموران انتظامی پاسگاه کپورچال شهرستان بندرانزلی در جریان اجرای طرح‌های کنترلی و نظارتی، موفق به کشف ۲۰۰ کیلوگرم گوشت فاقد مجوز بهداشتی از یک دستگاه خودروی سواری شدند.

این محموله زمانی کشف شد که مأموران در ایست و بازرسی مستقر در محورهای ورودی و خروجی منطقه، به یک دستگاه پژو ۲۰۶ مشکوک شده و خودرو را برای بررسی بیشتر متوقف کردند. در بازرسی از صندوق و بخش‌های داخلی خودرو، مقدار قابل توجهی گوشت فاقد هرگونه اسناد حمل و مجوزهای دامپزشکی کشف و ضبط شد.

بر اساس نظر کارشناسان، ارزش ریالی اقلام مکشوفه حدود ۲ میلیارد و ۶۰۰ میلیون ریال برآورد شده است.

متهم ۳۷ ساله پس از تشکیل پرونده، برای ادامه روند رسیدگی و سیر مراحل قانونی به مرجع قضائی معرفی شد.

پلیس گیلان با تأکید بر تداوم طرح‌های نظارتی در محورهای مواصلاتی استان، اعلام کرد برخورد با حمل و توزیع مواد غذایی فاقد مجوز بهداشتی با هدف حفظ سلامت عمومی همچنان با جدیت دنبال می‌شود.