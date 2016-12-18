مقایسه قیمت قطعات مصرفی داستر با رقبا

به گزارش خبرگزاری مهر، این خودرو غیر از نشان اروپایی، آپشن‌های جذاب و البته قیمت خرید مناسب، از مزیت بزرگ هزینه نگهداری پایین نیز برخوردار است. مهندسان رنو، داستر را به‌عنوان یک کراس‌اوور اقتصادی طراحی و روانه بازار کردند و این یعنی داستر خودرویی بادوام و کیفیت بالا، قیمت خرید قابل‌قبول در مقابل رقبا و البته هزینه‌های نگهداری پایین است.

برای این منظور مهندسان رنو، داستر را روی پلتفرم X۹۰ طراحی کردند، پلتفرمی منعطف که خودروهای مختلفی بر روی آن ساخته شده است و همه آن‌ها هم خصوصیات مشترکی ازجمله هزینه نگهداری پایین دارند.

برای داشتن خودرویی با هزینه نگهداری پایین، باید دو آیتم را در نظر گرفت؛ قطعاتی باکیفیت که در درازمدت نیاز کمی به تعمیرات داشته باشند و قیمت پایین قطعات مصرفی. البته متاسفانه معمولا هر دو آیتم یکجا جمع نمی‌شوند به‌طوری‌که شاهد هستیم بسیاری از خودروهای اروپایی هرچند کیفیت قطعات بالایی دارند اما قیمت قطعات مصرفی و یدکی آن‌ها بالا است.

در مقابل اما رنویی‌ها در داستر موفق شده‌اند به یک فرمول جادویی دست پیدا کنند به‌طوری‌که قیمت قطعات اصلی و با کیفیت این خودرو اروپایی حتی از رقبای چینی‌اش نیز پایین‌تر است و به این ترتیب داستر نه‌تنها در زمان خرید، خودرویی اقتصادی است بلکه هزینه‌های تعمیرات و نگهداری آن نیز پایین است ضمن آنکه وجود گارانتی پنج‌ساله (در مقابل گارانتی دوساله رقبای داخلی‌اش) آن را به گزینه‌ای ایده‌آل برای خرید تبدیل می‌کند.

به‌عنوان نمونه هم‌اکنون می‌توانید فیلتر هوای اصلی رنو را برای داستر با قیمت ۱۵هزار تومان خریداری کنید و این در حالی است که قیمت همین قطعه در خودروهای هم‌رده داستر از برندهای چینی و کره‌ای از ۲۱ هزار تا ۵۰ هزار تومان است. به‌عنوان مثالی دیگر می‌توان از روغن‌موتور نام برد جایی که روغن اصلی و توصیه شده داستر را می‌توانید در بسته‌بندی‌های ۵ لیتری با قیمت ۶۵ هزار و ۵۰۰ تومان از نمایندگی‌های رسمی نگین خودرو خریداری و تعویض کنید و در مقابل برای خرید روغن اصلی برای خودروهای رقیب باید بین ۹۲ تا ۱۱۰ هزار تومان بپردازید.

رنو داستر ۲۰۱۷ را با نمای ظاهری فیس‌لیفت شده و امکانات بیشتر هم‌اکنون می‌توانید با شرایط فروش متنوع نقدی و اقساطی از نگین خودرو خریداری کنید. برای کسب اطلاعات بیشتر در زمینه خرید داستر می‌توانید به وبسایت رسمی نگین خودرو به آدرس www.neginkhodro.com مراجعه کنید.

در وبسایت نگین خودرو همچنین می‌توانید لیست نمایندگی‌های خدمات پس از فروش این شرکت را نیز مشاهده کنید. به‌علاوه امکان ثبت نوبت اینترنتی برای مراجعه به تعمیرگاه و همچنین دریافت خدمات گارانتی در محل نیز از سوی نگین خودرو فراهم شده است.