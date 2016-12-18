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۲۸ آذر ۱۳۹۵، ۱۷:۴۵

معاون سازمان صنعت، معدن و تجارت چهارمحال و بختیاری:

۴میلیون تن سنگ ساختمانی از معادن چهارمحال و بختیاری استخراج شد

۴میلیون تن سنگ ساختمانی از معادن چهارمحال و بختیاری استخراج شد

شهرکرد- معاون امور معادن و صنایع معدنی سازمان صنعت، معدن و تجارت چهارمحال و بختیاری گفت: چهار میلیون تن انواع سنگ ساختمانی از معادن چهارمحال و بختیاری استخراج شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از  روابط عمومی صنعت، معدن و تجارت چهارمحال و بختیاری، بهزاد ابراهیمی گفت: در حال حاضر ۱۸۶ معدن در این استان فعال است که تاکنون چهار میلیون و ۲۰۰ هزار تن انواع سنگ های ساختمانی از این معادن استخراج شده است.

وی یادآور شد: با فعال کردن ۱۵ معدن جدید در این استان در مجموع برای یک هزار و ۶۰۰ نفر شغل مستقیم ایجاد شده است.

معاون امور معادن و صنایع معدنی چهارمحال و بختیاری افزود: فعالیت معدن های جدید و غیر فعال و افزایش ظرفیت معادن نیمه فعال دیگر با حمایت ستاد اقتصاد مقاومتی انجام شده است.

کد مطلب 3853410

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