۴میلیون تن سنگ ساختمانی از معادن چهارمحال و بختیاری استخراج شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی صنعت، معدن و تجارت چهارمحال و بختیاری، بهزاد ابراهیمی گفت: در حال حاضر ۱۸۶ معدن در این استان فعال است که تاکنون چهار میلیون و ۲۰۰ هزار تن انواع سنگ های ساختمانی از این معادن استخراج شده است.

وی یادآور شد: با فعال کردن ۱۵ معدن جدید در این استان در مجموع برای یک هزار و ۶۰۰ نفر شغل مستقیم ایجاد شده است.

معاون امور معادن و صنایع معدنی چهارمحال و بختیاری افزود: فعالیت معدن های جدید و غیر فعال و افزایش ظرفیت معادن نیمه فعال دیگر با حمایت ستاد اقتصاد مقاومتی انجام شده است.