افزایش ۱۳۶ درصدی کشف انواع مواد مخدر در رزن

به گزارش خبرنگار مهر٬ سرهنگ داوود علی بخشی عصر دوشنبه در همایش پیشگیری از اعتیاد در شهرستان رزن از افزایش ۱۳۶ درصدی کشف انواع مواد مخدر در ۹ماهه‌ سال جاری در این شهرستان خبر داد و گفت: در این راستا از ابتدای سال جاری تاکنون بیش از ۴۴۰ نفر مجرم به مراجع قضایی معرفی شده اند.

وی در ادامه با اشاره به کمین خطر اعتیاد و تهدید جوانان و نوجوانان٬ گفت: در این خصوص مسائل متنوعی در راستای پیشگیری و توانمندسازی خانواده‌ها برای مقابله با اعتیاد و جلوگیری از بزهکاری‌های اجتماعی که تهدیدی برای قشر نوجوان و جوان است، در دستور کار است.

فرمانده انتظامی رزن با اشاره به نقش برنامه‌های اعتقادی در این زمینه افزود: تقویت اعتقادات و باورهای دینی می‌تواند در مقابله با آسیب‌های اجتماعی و اعتیاد مؤثر باشد.

وی شناسایی عوامل تأثیرگذار در جذب جوانان به اعتیاد را ضروری دانست و گفت: شناسایی این عوامل به‌منظور جلوگیری از اعتیاد ضروری است.

سرهنگ علی بخشی در ادامه از شناسایی باندهای مواد مخدر در شهرستان خبر داد و گفت: ۳باند تهیه و توزیع مواد مخدر در سطح شهرستان رزن متلاشی‌شده و اعضای این باندها به مراجع قضایی معرفی‌شده‌اند.

وی از فعالیت ۴ کمپ ترک اعتیاد و یک کمپ توزیع متادون تراپی در شهرستان رزن خبر داد و گفت: در سال گذشته بیش از یک هزار و ۱۵۶ نفر و در ۹ ماهه نخست سال جاری نیز بیش از ۷۱۲ نفر در این کمپ‌ها بهبود یافته اند.

فرمانده انتظامی شهرستان رزن از اجرای بیش از ۱۰۸ طرح ارتقاء امنیت اجتماعی طی ۹ماهه نخست سال جاری خبر داد و اظهار داشت: در راستای پیشگیری از اعتیاد در جامعه تاکنون ۵ همایش پیشگیری از اعتیاد در شهرستان رزن برگزارشده است.

وی خاطرنشان کرد: برگزاری بیش از ۸۰ مرحله کلاس آموزش همگانی پیشگیری از اعتیاد نیز از دیگر اقدامات انتظامی شهرستان رزن در راستای جلوگیری از گسترش معضل اعتباد و مواد مخدر در جامعه است.