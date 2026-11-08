به گزارش خبرنگار مهر، مهدی طالبی عصر یکشنبه در نشست بازآموزی پزشکان و مسئولان فنی مراکز درمان اختلالات مصرف مواد استان گلستان در تالار فخرالدین اسعدگرگانی اظهار کرد: حمایت از مراکز قانون‌مدار و رفع موانع فعالیت آنها باید در کنار نظارت و برخورد با تخلفات مورد توجه قرار گیرد.

وی افزود: چنانچه پزشکان و مدیران مراکز در اجرای مقررات با مشکلاتی مواجه هستند، باید مسائل خود را به‌صورت مستند و کارشناسی مطرح کنند تا امکان بررسی و پیگیری اصلاح آنها در سطح ملی فراهم شود.

بررسی مشکلات در کمیسیون‌های تخصصی

دبیر شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر گلستان با اشاره به ضرورت انطباق دستورالعمل‌ها با شرایط واقعی مراکز درمانی گفت: فعالان این حوزه به دلیل حضور مستقیم در فرآیند درمان، شناخت دقیقی از مشکلات اجرایی دارند و می‌توانند با ارائه پیشنهادهای کاربردی در اصلاح مقررات نقش‌آفرینی کنند.

طالبی ادامه داد: مشکلات و ابهامات اجرایی باید در کمیسیون‌های تخصصی، به‌ویژه کمیسیون درمان و کمیسیون نظارت و حقوقی، بررسی و پس از جمع‌بندی در شورای هماهنگی استان پیگیری شود.

وی تأکید کرد: پیشنهادهای اصلاحی زمانی قابلیت طرح و دفاع در سطح ملی را دارند که با تحلیل کارشناسی، دلایل منطقی و مستندات کافی همراه باشند؛ بنابراین انتظار می‌رود مدیران و مسئولان فنی علاوه بر بیان مشکلات، راهکارهای عملیاتی نیز ارائه دهند.

حمایت از مراکز قانون‌مدار و خوش‌عملکرد

طالبی با تأکید بر ضرورت تفکیک عملکرد مراکز درمانی اظهار کرد: نباید تخلف احتمالی برخی مجموعه‌ها موجب نادیده گرفتن تلاش مراکزی شود که مطابق ضوابط و استانداردها فعالیت می‌کنند.

وی افزود: مراکز خوش‌عملکرد باید در کمیسیون‌ها، نشست‌های تخصصی و برنامه‌های استانی و ملی معرفی و از تلاش پزشکان، مدیران و کارکنان آنها قدردانی شود.

دبیر شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر گلستان خاطرنشان کرد: در کنار حمایت از مراکز مسئولیت‌پذیر، با تخلفات احتمالی نیز باید متناسب با نوع تخلف و در چارچوب قانون برخورد شود.

پیگیری اختلاف‌نظرها درباره ضوابط فعالیت مراکز

طالبی با اشاره به استمرار بررسی مسائل مراکز درمان اعتیاد در جلسات کارشناسی دبیرخانه شورای هماهنگی استان گفت: جمع‌بندی دیدگاه‌ها و پیشنهادهای فعالان این حوزه برای طرح در سطح ملی و ستاد مبارزه با مواد مخدر کشور دنبال می‌شود.

وی برخی اختلاف‌نظرها درباره ضوابط فعالیت و شیفت‌های کاری مراکز را از جمله موضوعات قابل بررسی دانست و افزود: درخواست‌هایی که با مقررات موجود همخوانی ندارند، در کمیسیون‌های مربوط بررسی و درباره آنها تصمیم‌گیری می‌شود.

دبیر شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر گلستان تأکید کرد: تصمیم‌گیری‌ها باید بر اساس واقعیت‌های اجرایی، بررسی کارشناسی و رعایت حقوق و تکالیف قانونی مراکز انجام شود و در صورت نیاز، اصلاح مقررات از مسیرهای قانونی پیگیری شود.

طالبی از پزشکان، مسئولان فنی و مدیران مراکز درمان اختلالات مصرف مواد خواست مشارکت بیشتری در جلسات کارشناسی داشته باشند و گفت: دبیرخانه شورای هماهنگی استان آمادگی دریافت و پیگیری انتقادات و پیشنهادهای این مجموعه‌ها را دارد؛ چراکه ارتقای کیفیت درمان، حمایت از مراکز مسئولیت‌پذیر و کاهش آسیب‌های اعتیاد به همکاری مستمر دستگاه‌ها و فعالان این حوزه نیاز دارد.