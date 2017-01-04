به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ایران خودرو، شهریورماه امسال پلیس راهور ناجا بخشنامه ای صادر کرد که براساس آن خودروسازان می توانستند با اجرای دستورالعمل های مشخص نسبت به ارتقا مدل خودروهای تولیدی اقدام کرده و محصولات خود را در زمستان ۹۵ با مدل ۹۶ تحویل مشتریان بدهند.

گروه صنعتی ایران خودرو پس از اطلاع از فراهم آمدن این امکان، در مدت زمانی کوتاه موفق شد دستورالعمل های جدید پلیس راهور ناجا را به صورت کامل اجرا کرده و مدل خودروهای تولید خود را به سال ۹۶ ارتقا دهد.

بر مبنای این گزارش، تغییر محل حک مشخصات اصالت خودرو از محفظه موتور به داخل کابین از اقدامات اصلاحی مورد نظر پلیس بود که ایران خودرو توانست با اقدام به موقع برای کلیه محصولات و در کلیه خطوط بدنه سازی، ‌ مجوز صدور سند با مدل ۹۶ را اخذ کند.

تحویل خودرو با مدل۹۶ در سه ماه پایانی سال ۹۵ اقدامی بی‌سابقه است که امسال تاکنون فقط از سوی گروه صنعتی ایران خودرو انجام شده و این شرکت تنها خودروسازی است که توانسته این مجوز را برای کلیه محصولات خود دریافت کند.