به گزارش خبرنگار مهر، محمد باقر نوبخت ‌پنجشنبه‌شب در جمع خبرنگاران در بوشهر اظهار داشت: با توجه به اهمیت طرح‌های اقتصاد مقاومتی در کشور تقسیم مسئولیتی از سوی ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی برای وزرا و معاونین رئیس جمهور انجام شده که هر یک از این افراد فعالیت و روند انجام طرح‌های اقتصاد مقاومتی را در استان‌ها دنبال کنند که در این راستا من به عنوان معین استان بوشهر روند این طرح‌ها را پیگیری خواهم کرد.

وی با بیان اینکه اولویت اصلی ما در برنامه سفر یک‌روزه به استان بوشهر بررسی فعالیت‌های بخش خصوصی و مطالبه‌های آنها از دولت بود بیان کرد: امروز با حضور در چند واحد تولیدی غیردولتی در استان بوشهر با پیشرفت‌ها، نیازها و مشکلات آنها از نزدیک آشنا شدیم.

رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور خاطرنشان کرد: شرکت صنعتی و دریایی صدرا اولین مکان بازدید که توانسته در طول یک سال از پرسنل خود را از ۵۰۰ نفر به دو هزار و ۵۰۰ نفر افزایش دهد و با توجه به ظرفیت خالی این شرکت تا ۱۰ هزار نیروی پرسنل دیگر افزایش دهد که مقرر شد در این راستا هفته آینده جلسه‌ای در سازمان برنامه بودجه کشور با حضور استاندار و نمایندگان استان برگزار کنیم.

رفع مشکلات واحدهای تولیدی

نوبخت به بازدید از چند واحد تولیدی منطقه ویژه اقتصادی اشاره کرد و بیان داشت: در این واحدها به نسبت تسهیلاتی که داده شده روند خوبی را شاهد بودیم.

وی خاطرنشان کرد: کم آبی یکی از مشکلات این استان بوده است که بر این اساس طرح بزرگ ۱۰ ساله اصلاح آبیاری نخیلات برنامه‌ریزی شده که نیاز به بیش از هزار و ۶۸۰ میلیارد تومان سرمایه‌گذاری نیاز است.

رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور با بیان اینکه با اجرای این طرح درآمد کشاورزان به ۱۰ برابر افزایش می‌یابد، عنوان کرد: علاوه بر آن از نظر مرغوبیت محصول و صرفه جویی در آب و ایجاد ۲۱ هزار فرصت شغلی در استان می شود.

رفع مشکل کمبود آب در استان بوشهر

نوبخت بیان کرد: در راستای رفع مشکل کمبود آب در استان بوشهر طرح بلند مدت تدوین شده اما برای رفع این مشکل در کوتاه مدت نیاز به اعتبار ۳۰ میلیارد تومانی است.

معاون رئیس جمهور افزود: ساخت اسکله صیادی جدید در کنار اسکله تجاری محمد عامری یکی دیگر از مطالبات مهم استان بوشهر که به تصویب رسید.

وی عنوان کرد: استادیوم ۱۵ هزار نفری شهر بوشهر یکی دیگر از پروژه‌های بزرگ استان است که ۹۰ درصد پیشرفت فزیکی داشته و پایان سال جاری به بهره‌برداری خواهد رسید.

اصلاح مسیر راه‌آهن بوشهر

نوبخت خاطرنشان کرد: راه آهن بوشهر یکی از مهمترین پروژه‌های عمرانی این استان است که نیاز به اصلاح مسیر از ۳۰۰ کیلومتر به ۴۷۰ کیلومتر است که نیازمند مصوبه کمسیون ماده ۲۱۵ است که در صورت پرداخت ۸۵ درصد اعتبارات به صورت فاینانس ۱۵ درصد نیز توسط دولت پرداخت می شود.

وی عنوان کرد: تا پایان امسال ۱۰۰ درصد اعتبارات سفر رئیس مجهور تخصیص داده می شود.

وی گفت: این جلسه مجددا دو ماه دیگر در استان برگزار و از رسانه ها می‌خواهیم تا روند اجرایی این مصوبات را پیگیری کنند.