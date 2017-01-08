فیلمبرداری فیلم کوتاه «مسافر شب» به پایان رسید

به گزارش خبرگزاری مهر، فیلمبرداری فیلم کوتاه «مسافر شب» به کارگردانی عباس حاجی درویش در تهران به پایان رسید. پروانه ساخت این فیلم کوتاه، دی ماه سال جاری صادر شده است و تهیه کنندگی آن را شادی آفرین الهیاری برعهده دارد.

«مسافر شب» یک اثر اجتماعی است که اولین ساخته عباس حاجی درویش به شمار می رود.

در این فیلم جمشید صفری، چیا بابامیری، محمد علیمحمدی، رضا سلیمانی، رضا حسنوند به ایفای نقش می پردازند.

در خلاصه داستان این فیلم آمده است: مردی جوان کیفی پر از دلار را در دست دارد که مورد حمله دو نفر موتورسوار قرار می گیرد.

از جمله عوامل فیلم کوتاه «مسافر شب» می توان به نویسنده و کارگردان: عباس حاجی درویش، تهیه کننده: شادی آفرین الهیاری، مدیر تصویربرداری: عزیز ارجونی، دستیاران تصویر: محمد حسن پور، حمید نظرزاده، اشکان کلهری، صدابردار: حسام مژده ای، مدیر تولید: منصور غضنفری، طراح گریم: مهدی الهیاری، طراح صحنه و لباس: رضا حاجی درویش، دستیار لباس: لیدا سلطانی، دستیاران صحنه: وحید زارع مند، ایمان رجبی، تدوین: ابراهیم معماریان، دستیار کارگردان: اطهر ایوبیان (عطایی)، عکاس: امیرحسین غضنفری، تدارکات: رحیم خارابی، محمدرضا ناصری، حمید نوروزی اشاره کرد.