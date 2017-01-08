به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی وزارت جهاد کشاورزی، کامبیز عباسی نقش توسعه مکانیزاسیون در افزایش تولیدات کشاورزی را با اهمیت خواند و اذعان داشت: تولید ۱۴.۵ میلیون تن گندم با تکیه بر ماشین‌های کشاورزی و بذرکاری صورت گرفته است.

وی ادامه داد: در حال حاضر نزدیک به ۴۵۰ هزار تراکتور، ۱۵ هزار کمباین برداشت غلات و ۴۰ هزار بذر کار در بخش کشاورزی موجود است.

رئیس مرکز توسعه مکانیزاسیون کشاورزی گفت: ۷۵ درصد تراکتورها و کمباین‌های فعال بخش کشاورزی، در دولت یازدهم پلاک‌گذاری شده است.

وی اضافه کرد: از ۴۰ هزاردستگاه بذرکار، نزدیک به ۱۰ هزار دستگاه در دولت یازدهم تأمین شده و سهم بذرکارهای وارداتی در حوزه گندم کشور زیر ۲ درصد است.

عباسی با اشاره به این که تاکنون هیچ یک از ۱۷۰ تا ۱۸۰ هزار تراکتور و کمباین دارای پلاک راهنمایی کارت سوخت دریافت نکرده‌اند، تصریح کرد: به رغم مستندسازی‌ها در زمینه پلاک‌گذاری، تعدادی از تراکتورها و نیرو محرکه کشاورزی، تکلیف جدی ستاد قاچاق سوخت و تاکید سازمان بازرسی کل کشور، کارت سوخت به دارندگان این ماشین‌ها تحویل نشده است.

وی گفت: این در حالی است که خودروها و موتورسیکلت‌های کشور بدون محدودیت به محض خروج از کارخانه، صاحب کارت سوخت می‌شوند.

عباسی با بیان این که دارندگان ماشین‌های کشاورزی در حال حاضر از طریق تکمیل فرم‌های اینترنتی تقاضای سوخت می‌کنند، تصریح کرد: با این روش، امکان ذخیره‌سازی سوخت وجود ندارد، ضمن اینکه گاهی دارندگان ماشین‌های کشاورزی مجبور می‌شوند از فروشندگی‌های سوخت در روستاها و یا از رانندگان ماشین‌های سنگین به قیمت گزاف، گازوییل خریداری کنند.

وی با انتقاد از اینکه زیرساخت‌های توزیع و تحویل سوخت در بخش کشاورزی طی چند دهه اخیر مورد توجه نبوده است، اظهار داشت: ایجاد جایگاه و زیرساخت سوخت در حوزه کشاورزی نیازمند برنامه‌ریزی جامع است و با روند رو به رشد این بخش در حوزه تولید و مکانیزاسیون، نیاز به چنین برنامه‌ریزی بیشتر احساس می‌شود.

رئیس مرکز توسعه مکانیزاسیون کشاورزی با اشاره به کم‌توجهی به ماشین‌های کشاورزی در منشور صنعتی کشور، بار دیگر خواستار ارتقای صنایع کشاورزی در این منشور شد.

وی عدم تأمین ارز مبادله‌ای برای ماشین‌های کشاورزی را از مصادیق کم‌توجهی به این حوزه دانست و تصریح کرد: این در حالی است که تنها ۵ درصد ماشین‌های کشاورزی شامل ماشین‌های زراعت برنج، تراکتورها، کمباین‌های سنگین و همچنین برخی ماشین‌های باغبانی، اجزا، قطعات، ادوات و تجهیزات، نیازمند واردات با ارز مبادله‌ای هستند.

عباسی با اذعان به اینکه عدم اختصاص ارز مبادله‌ای به ماشین‌های موردنیاز کشاورزی موجب افزایش ۲۰ تا ۲۵ درصد قیمت آنان می‌شود، تصریح کرد: افزایش قیمت این ماشین‌ها در نهایت منجر به افزایش هزینه تولید و در مواردی کاهش رغبت بهره‌برداران به خرید ماشین‌آلات می‌شود.

وی تاکید کرد : حوزه صنعت کشاورزی، ضامن امنیت غذایی کشور است و باید به ماشین‌های کشاورزی به عنوان ابزار تولید غذا نگاه کنیم.