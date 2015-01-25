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۵ بهمن ۱۳۹۳، ۱۰:۲۴

حبيبي انبوهی اعلام كرد:

۳۳ ميليارد ریال اعتبار برای خريد ماشين آلات دهياريها اختصاص یافت

۳۳ ميليارد ریال اعتبار برای خريد ماشين آلات دهياريها اختصاص یافت

قزوین- مديركل دفترروستايی استانداری قزوین گفت: به منظورتجهيز دهياريهاي استان به ماشين آلات مورد نياز برای فعاليتهای عمراني وخدماتي ، مبلغ ۳۳ ميليارد ریال اعتبار به این امر اختصاص يافت.

كریم حبیبی انبوهی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارداشت: این ماشین آلات شامل كامیون، نیسان، آتش نشانی، لودر، بیل بكهو می باشد كه براساس شاخص جمعیت ومحرومیت بین شهرستانهای استان توزیع می شود.

وی با اشاره به اینكه این مبلغ نسبت به سال گذشته ۵۰۰  درصد افزایش داشته وبیش از همه اعتبارات تخصیص یافته ۴ سال گذشته برای این امر می باشد درخصوص نحوه واگذاری این ماشین آلات به دهیاریها گفت : برای ماشین آلات مذكور به اسم یک دهیاری درهر بخشی صدور سند خواهد شد ولی استفاده از آنها برای تمام دهیاریهای آن بخش تحت مدیریت بخشدار خواهد بود.

مدیركل دفترروستایی استانداری قزوین؛ از شوراها ودهیاران خواست نهایت مراقبت را درصیانت از اموال عمومی بویژه ماشین آلات دهیاریها معمول دارند.

کد مطلب 2473198

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