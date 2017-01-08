به گزارش خبرگزاری مهر، علی رضا دبیر رییس کمیسیون برنامه و بودجه شورا در جریان دفاع از یک فوریت اصلاحیه بندهای از تبصره بودجه سال ۹۵ در سیصد و نوزدهمین جلسه شورا از ارائه لایحه بودجه سال ۹۶ شهرداری تهران طی هفته آینده خبر داد و افزود: با توجه به ارائه احتمالی لایحه بودجه سال ۹۶، اصلاحیه تبصره بودجه ۹۵مرتبط با افزایش بودجه مترو و اتوبوسرانی است که با توجه به رویکرد توسعه و تجهیز حمل و نقل یک فوریت آن مطرح شده است.

وی در ادامه خاطر نشان کرد: در تبصره بودجه سال ۹۵ اعتباری بالغ بر ۲۱۰۰ میلیارد تومان در بخش نقد و غیر نقد برای تجهیز خطوط جدید در دست ساخت مترو در نظر گرفته شده بود. همچنین در تبصره سی و پنج مصوبه بودجه مجوز انتشار اوراق مشارکت برای خطوط جدید مترو داده شده بود که شهرداری تهران در همین راستا توانسته است مجوز انتشار ۱۵۰۰میلیارد تومان در غالب اوراق مشارکت را دریافت کند که این مازاد بر ۲۱۰۰ میلیارد تومانی خواهد بود که قرار است در خط ۶ مترو هزینه شود.

رییس کمیسیون برنامه و بودجه افزود: همچنین به منظور توسعه و تکمیل سطح کیفی و کمی خدمات غیر حضوری الکترونیکی و بخش دوم هوشمند سازی شهر تهران به مبلغ ۱۸۰۰ میلیارد تومان از طریق بخش خصوصی BOT اصلاحیه بودجهدر این ردیف پیشنهاد شده است.



دبیر خاطر نشان کرد: بخش دیگر این اصلاحیه به پرداخت کمک هزینه طی کیلومتر به شرکت های اتوبوسرانی به مبلغ ۲۵۰ میلیارد تومان اختصاص دارد.