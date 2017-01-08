بمب گذاری در پایتخت سومالی ۵ کشته و ۱۳ زخمی در پی داشت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، انفجار دو بمب در «موگادیشو» پایتخت سومالی تاکنون دست کم ۵ کشته و ۱۳ زخمی در پی داشت.

بر اساس اعلام پلیس سومالی، بمب ها در یک رستوران پرجمعیت در زمانی اتفاق افتاد که اوج ترددهای روزانه مردم به شمار می آمد.

«محمد یوسف حسن» از مقامات پلیس سومالی در این خصوص اعلام کرد: احتمال افزایش تلفات با توجه به وخامت حال برخی از مجروحین این حادثه انتحاری وجود دارد.

تا کنون هیچ فرد یا گروهی مسئولیت این بمب گذاری ها را برعهده نگرفته است؛ اما رویدادهائی از این دست به گروهک تروریستی «الشباب» در این کشور که قریب به ۶ سال است برای براندازی دولت سومالی تلاش می کند؛ نسبت داده می شود.