داماد «ترامپ» مشاور ارشد کاخ سفید شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از فرانس پرس، «دونالد ترامپ» رئیس جمهوری منتخب آمریکا، «جرد کوشنر» داماد یهودی خود را به عنوان یکی از مشاوران ارشد کاخ سفید انتخاب کرد.

اگرچه جرد مغز متفکر ستاد ترامپ در کارزار انتخاباتی ۲۰۱۶ به حساب می آید، انتخاب وی برای عهده دار شدن چنین مقامی، به لحاظ قانونی و اخلاقی سوال برانگیز است.

کوشنر که امروز سه شنبه ۳۶ ساله می شود، جوانترین عضو دولت آینده واشنگتن و همکار نزدیک «رینس پریباس» مدیر دفتر ترامپ و «استیو بانون» استراتژیست ارشد کاخ سفید، خواهد شد.

گفتنی است بنیاد «کوشنر» که به وسیله خانواده داماد رئیس جمهور منتخب آمریکا اداره می‌شود، دهها هزار دلار به شهرک سازی و همچنین ارتش رژیم صهیونیستی کمک کرده است.

انتصاب جرد می تواند ناقض قوانین مربوط به تاثیر روابط خانوادگی بر استخدام افراد در دولت باشد حال آنکه به طور بالقوه، منافع مالی او نیز با شغلش در این پست در تضاد است.

از هم اکنون گروهی از دموکرات ها خواهان آن هستند که وزارت دادگستری آمریکا و دفتر نظارت بر اصول اخلاقی دولت، از بیم مسائلی چون خویشاوندسالاری (پارتی بازی) و بهره برداری شخصی، تصمیم ترامپ را مورد بررسی قرار دهد.