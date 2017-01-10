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۲۱ دی ۱۳۹۵، ۱۴:۴۱

مدیر کل پزشکی قانونی لرستان:

۱۹ لرستانی به دلیل مسمومیت دارویی جان خود را از دست دادند

۱۹ لرستانی به دلیل مسمومیت دارویی جان خود را از دست دادند

خرم آباد - مدیر کل پزشکی قانونی لرستان مرگ ۱۹ نفر از مردم این استان به دلیل مسمومیت دارویی طی امسال خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، حمید رضا نظیفی در سخنانی اظهار داشت: مرگ و میر ناشی از مسمومیت دارویی در هشت ماه نخست سالجاری در استان لرستان در مقایسه با مدت مشابه سال قبل ۲۰ درصد کاهش داشته است.

وی افزود: آمارها نشان می‌دهد که موارد مسمومیت ناشی از دارو منجر به فوت در هشت ماهه اول سال ۹۵ برابر با ۱۹ مورد که به لحاظ تفکیک جنسیتی شامل ۵ زن و ۱۴ مرد بوده است.

مدیر کل پزشکی قانونی لرستان با اشاره به کاهش ۲۰ درصدی مرگ و میر ناشی از مسمومیت دارویی در مدت زمان یاد شده اظهار داشت: در هشت ماه اول سال گذشته نیز ۲۴ مورد فوت ناشی از مسمومیت دارویی در استان لرستان گزارش شده است.

نظیفی تاکید کرد: افراد فوت شده ناشی از مسمومیت دارویی در هشت ماه نخست سال گذشته به لحاظ جنسیتی شامل ۷ زن و ۱۷ مرد بوده و نشان از کاهش ۲۰ درصدی مرگ و میر را دارد.

وی گفت: بیشترین موارد مرگ و میر ناشی از مسمومیت در استان لرستان، مسمومیت با داروی متادون است که این داروی شبه افیونی یک مخدر صنعتی قوی بوده ولی کمتر از مرفین و هروئین اعتیاد آور است و غالبا یک داروی نگه دارنده برای مهار اعتیاد به هروئین و مواد مخدر به کار می رود و این دارو برای تسکین دردهای مزمن نیز تجویز می شود.

مدیر کل پزشکی قانونی لرستان با بیان اینکه بیشتر مسمومیت‌ها با این دارو عمدی است و به ‌علت دوز بالای مصرف و یا مصرف همزمان با سایر داروها به خصوص «بنزودیازپین ها» و یا الکل به‌وجود می‌آید، تصریح کرد: در حال حاضر شایع‌ترین مسمومیت از لحاظ ترکیبی، مسمومیت دارویی بوده که داروهایی که سیستم اعصاب مرکزی را متاثر می‌کند و از بین آنها خواب آورها، مسکن‌ها و داروهای ضدافسردگی رتبه اول را در رابطه با ایجاد مسمومیت‌های دارویی دارند.

نظیفی اظهار داشت: متادون داروی بدون نسخه نیست و حتما با تجویز پزشک توزیع می‌شود، اما به هر حال این دارو نیز مانند هر دارو یا ماده مخدر دیگری از کانال‌های غیررسمی و روش‌های غیرقانونی در اختیار مردم قرار می‌گیرد و سوء مصرف می‌شود.

وی افزود: همچنین مصرف داروهای اعصاب هم سهم بالایی از بروز مسمومیت‌هایی دارویی را دارد و به ‌طور کلی بخش عمده مسمومیت‌های دارویی بر اثر مصرف عمدی آرام بخش‌ها به‌وجود می‌آید.

مدیر کل پزشکی قانونی لرستان ادامه داد: بعد از آن مصرف گیاهان دارویی و مواد شوینده مانند جوهر نمک و وایتکس عامل بروز مسمومیت‌ها بوده که مصرف انواع مسکن‌ها مانند استامینوفن کدئین و داروهای بیماری‌های قلبی و عروقی نیز عامل مهم بروز مسمومیت‌هاست.

نظیفی با تاکید به این موضوع که دارو آبنبات نیست گفت: نظارت بر مصرف داروی افراد مسن خانواده الزامی بوده چون این افراد به عللی مانند تشابه ظاهری شکل داروها، ابتلا به فراموشی، عدم‌اطلاع از نام داروها، بی‌سوادی یا کم سوادی و یا خوانا نبودن مقادیر مصرفی دارو مندرج روی جعبه دارویی ممکن است داروی خود را به اشتباه یا به‌طور تکراری مصرف کنند.

کد مطلب 3873540

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