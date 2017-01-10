۱۹ لرستانی به دلیل مسمومیت دارویی جان خود را از دست دادند

به گزارش خبرگزاری مهر، حمید رضا نظیفی در سخنانی اظهار داشت: مرگ و میر ناشی از مسمومیت دارویی در هشت ماه نخست سالجاری در استان لرستان در مقایسه با مدت مشابه سال قبل ۲۰ درصد کاهش داشته است.

وی افزود: آمارها نشان می‌دهد که موارد مسمومیت ناشی از دارو منجر به فوت در هشت ماهه اول سال ۹۵ برابر با ۱۹ مورد که به لحاظ تفکیک جنسیتی شامل ۵ زن و ۱۴ مرد بوده است.

مدیر کل پزشکی قانونی لرستان با اشاره به کاهش ۲۰ درصدی مرگ و میر ناشی از مسمومیت دارویی در مدت زمان یاد شده اظهار داشت: در هشت ماه اول سال گذشته نیز ۲۴ مورد فوت ناشی از مسمومیت دارویی در استان لرستان گزارش شده است.

نظیفی تاکید کرد: افراد فوت شده ناشی از مسمومیت دارویی در هشت ماه نخست سال گذشته به لحاظ جنسیتی شامل ۷ زن و ۱۷ مرد بوده و نشان از کاهش ۲۰ درصدی مرگ و میر را دارد.

وی گفت: بیشترین موارد مرگ و میر ناشی از مسمومیت در استان لرستان، مسمومیت با داروی متادون است که این داروی شبه افیونی یک مخدر صنعتی قوی بوده ولی کمتر از مرفین و هروئین اعتیاد آور است و غالبا یک داروی نگه دارنده برای مهار اعتیاد به هروئین و مواد مخدر به کار می رود و این دارو برای تسکین دردهای مزمن نیز تجویز می شود.

مدیر کل پزشکی قانونی لرستان با بیان اینکه بیشتر مسمومیت‌ها با این دارو عمدی است و به ‌علت دوز بالای مصرف و یا مصرف همزمان با سایر داروها به خصوص «بنزودیازپین ها» و یا الکل به‌وجود می‌آید، تصریح کرد: در حال حاضر شایع‌ترین مسمومیت از لحاظ ترکیبی، مسمومیت دارویی بوده که داروهایی که سیستم اعصاب مرکزی را متاثر می‌کند و از بین آنها خواب آورها، مسکن‌ها و داروهای ضدافسردگی رتبه اول را در رابطه با ایجاد مسمومیت‌های دارویی دارند.

نظیفی اظهار داشت: متادون داروی بدون نسخه نیست و حتما با تجویز پزشک توزیع می‌شود، اما به هر حال این دارو نیز مانند هر دارو یا ماده مخدر دیگری از کانال‌های غیررسمی و روش‌های غیرقانونی در اختیار مردم قرار می‌گیرد و سوء مصرف می‌شود.

وی افزود: همچنین مصرف داروهای اعصاب هم سهم بالایی از بروز مسمومیت‌هایی دارویی را دارد و به ‌طور کلی بخش عمده مسمومیت‌های دارویی بر اثر مصرف عمدی آرام بخش‌ها به‌وجود می‌آید.

مدیر کل پزشکی قانونی لرستان ادامه داد: بعد از آن مصرف گیاهان دارویی و مواد شوینده مانند جوهر نمک و وایتکس عامل بروز مسمومیت‌ها بوده که مصرف انواع مسکن‌ها مانند استامینوفن کدئین و داروهای بیماری‌های قلبی و عروقی نیز عامل مهم بروز مسمومیت‌هاست.

نظیفی با تاکید به این موضوع که دارو آبنبات نیست گفت: نظارت بر مصرف داروی افراد مسن خانواده الزامی بوده چون این افراد به عللی مانند تشابه ظاهری شکل داروها، ابتلا به فراموشی، عدم‌اطلاع از نام داروها، بی‌سوادی یا کم سوادی و یا خوانا نبودن مقادیر مصرفی دارو مندرج روی جعبه دارویی ممکن است داروی خود را به اشتباه یا به‌طور تکراری مصرف کنند.