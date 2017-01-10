«بفتا» نامزدهایش را شناخت/ «لا لا لند» نامزد ۱۱ جایزه بفتا شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ورایتی، امروز صبح آکادمی هنرهای سینمایی و تلویزیونی بریتانیا (بفتا) اسامی نامزدهای این دوره را اعلام کرد.
در میان فیلمهایی که در این دوره نامزد دریافت جایزه شدهاند، «لا لا لند» ساخته دمین شازل یک روز پس از موفقیتی بینظیر در مراسم گلدن گلوب، با کسب نامزدی در ۱۱ بخش، موفقترین فیلم در میان فهرست بفتا هم شد.
«لالا لند» که در هفتاد و چهارمین دوره جوایز سالانه گلدن گلوب هفت جایزه از جمله بهترین فیلم موزیکال، بهترین کارگردان، بهترین فیلمنامه و بهترین بازیگر مرد و زن نقش اول شد، در همین بحشها در جوایز بفتا نیز نامزد دریافت جایزه شده است.
در مکان بعدی «ورود» که فیلمی از سینمای بریتانیا به کارگردانی دنی ویلنوو است و «جانوران شبگرد» ساخته تام فورد، هر یک با نامزد در ۹ بخش از جوایز بفتا در مکان دوم جای دارند. «منچستر کنار دریا» ساخته کنت لونرگان نیز در ۶ بخش نامزد دریافت جایزه بفتا شده است.
هفتادمین دوره جوایز بفتا ۱۲ فوریه (۲۴ بهمن) در مراسمی در رویال آلبرت هال برندگان خود را معرفی میکند. پیشتر اعلام شده بود مجری این دوره از مراسم استفن فرای است.
فهرست نامزدهای جوایز بفتا ۲۰۱۷ چنین است:
بهترین فیلم: «رسیدن»، «من، دانیل بلیک»، «لا لا لند»، «منچستر کنار دریا»، «مهتاب»
بهترین کارگردان: دنی ویلنو برای «رسیدن»، کن لوچ برای «من، دانیل بلیک»، دمین شازل برای «لا لا لند»، کنت لونرگان برای «منچستر کنار دریا»، تام فورد برای «جانوران شبگرد»
بهترین بازیگر مرد: اندرو گارفیلد برای «ستیغ ارهای»، کیسی افلک برای «منچستر کنار دریا»، جیک جیلنهال برای «جانوران شبگرد»، رایان گاسلینگ برای «لا لا لند»، ویگو مورتنسن برای «کاپیتان شگفتانگیز»
بهترین بازیگر زن: ایمی آدامز برای «رسیدن»، امیلی بلانت برای «دختری در قطار»، اما استون برای «لا لا لند»، مریل استریپ برای «فلورانس فاستر جنکینز» ناتالی پورتمن برای «جکی»
بهترین بازیگر مرد نقش مکمل: ایرون تیلور-جانسن برای «جانوران شبگرد»، دو پاتل برای «شیر»، هیو گرانت برای «فلورانس فاستر جنکینز»، جف بریجز برای «اگر سنگ هم ببارد»، ماهرشالا علی برای «مهتاب»
بهترین بازیگر زن نقش مکمل: هیلی اسکوایرز برای «من، دانیل بلیک»، میشل ویلیامز برای «منچستر کنار دریا»، نائومی هریس برای «مهتاب»، نیکول کیدمن برای «شیر»، وایولا دیویس برای «حصارها»
بهترین فیلم بریتانیایی: «عزیز آمریکایی»، «انکار»، «جانوران شگفتانگیز و زیستگاه آنها»، «من، دانیل بلیک»، «یادداشتهایی درباره نابینایی»، «زیر سایه»
بهترین فیلم اول یک نویسنده یا کارگردان یا تهیهکننده بریتانیایی: «دختری با تمام استعدادها»، «توقف سخت»، «یادداشتهایی درباره نابینایی»، «زیر سایه»
بهترین فیلم غیرانگلیسیزبان: «دیپان» ساخته ژاک اودیار، «خولیتا» ساخته پدرو آلمادوار، «موستانگ» ساخته دنیز غمزه ارگوون، «پسر شائول» ساخته لاسلو نمس، «تونی اردمان» ساخته مارن آده
بهترین مستند: «سیزدهمین» ساخته آوا دوورنی، «بیتلز: هشت روز هفته – سالهای تور» ساخته ران هوارد، «شکارچی عقاب» ساخته اوتو بل، «یادداشتهایی درباره نابینایی» ساخته پیتر میدلتن، «واینر» ساخته الیزه اشتاینبرگ و جاش کریگمان
بهترین انیمیشن: «در جستجوی دوری»، «کوبو و دو رشته سیم»، «موآنا»، «زوتوپیا»
بهترین فیلمنامه غیراقتباسی: «اگر سنگ هم ببارد» نوشته تیلور شریدان، «من، دانیل بلیک» نوشته پل لاورتی « «لا لا لند» نوشته دمین شازل، «منچستر کنار دریا» نوشته کنت لونرگان، «مهتاب» نوشته بری جنکینز
بهترین فیلمنامه اقتباسی: «ورود» نوشته اریک هیسرر، «ستیغ ارهای» نوشته رابرت شنکان و اندرو نایت، «ارقام پنهان» نوشته آلیسن شرودر و تئودور ملفی، «شیر» نوشته لوک دیویس، «جانوران شبانه» نوشته تام فورد
بهترین فیلمبرداری: «ورود»، «اگر سنگ هم ببارد»، «لا لا لند»، «شیر»، «جانوران شبانه»
بهترین موسیقی: «ورود»، «جکی»، «لا لا لند»، «شیر»، «جانوران شبانه»
بهترین تدوین: «ورود»، «ستیغ ارهای»، «لا لا لند»، «منچستر کنار دریا»، «جانوران شبانه»
بهترین طراحی صحنه: «دکتر استرنج»، «جانوران شگفتانگیز و زیستگاه آنها»، «درود بر سزار!»، «لا لا لند»، «جانوران شبانه»
بهترین طراحی لباس: «متحد»، «جانوران شگفتانگیز و زیستگاه آنها»، «فلورانس فاستر جنکینز»، «جکی»، «لا لا لند»
جلوههای ویژه تصویری: «ورود»، «دکتر استرنج»، «جانوران شگفتانگیز و زیستگاه آنها»، «کتاب جنگل»، «سرکش: داستانی از جنگهای ستارهای»
صدابرداری: «ورود»، «افق آب عمیق»، «جانوران شگفتانگیز و زیستگاه آنها»، «ستیغ ارهای»، «لالا لند»
بهترین فیلم کوتاه بریتانیایی: «مصرفشده»، « «Home Shpat Deda، «آستانه جهنم»، «مهمانی» «آماده»
انیمیشن کوتاه بریتانیایی: «معیار آلن»، «یک داستان عاشقانه»، «سخت»
ستاره نوظهور: تام هالند، روث نگا، لایا کاستا، لوکاس هجس، آنیا تیلور-جوی
