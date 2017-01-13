سید سین مهاجران در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن اعلام نرخ جدید انواع میوه و صیفی‌جات در بازار، اظهار داشت: بازار میوه طی روزهای اخیر، از ثبات نسبی برخوردار بوده و تغییرات قیمتی چشمگیری در این حوزه رخ نداده است.

وی با بیان اینکه در حال حاضر قیمت هر کیلوگرم پرتقال شمال بین ۴۰۰ تا ۱۵۰۰ تومان است، اضافه کرد: هر کیلوگرم پرتقال کوهستان جنوب ۸۵۰۰ تومان، پرتقال رسمی جنوب ۲۵۰۰ تومان، گریپ‌فروت توسرخ بین ۲۰۰۰ تا ۲۵۰۰ تومان و لیموشیرین بین ۲۰۰۰ تا ۲۵۰۰ تومان به مشتریان عرضه می‌شود.

رئیس اتحادیه میوه و سبزی افزود: همچنین در حال حاضر، نرخ هرکیلوگرم موز بین ۳۰۰۰ تا ۳۵۰۰ تومان، خیار بوته‌ای و گلخانه‌ای بین ۱۵۰۰ تا ۳۰۰۰ تومان، گوجه‌فرنگی بین ۴۰۰ تا ۱۵۰۰ تومان، سیب‌زمینی و پیاز بین ۸۰۰ تا ۱۲۰۰ تومان و سیب درختی قرمز بین ۲۰۰۰ تا ۴۰۰۰ تومان است.

مهاجران ادامه داد: قیمت سیب سفید هم، بین ۲۰۰۰ تا ۴۵۰۰ تومان، هر کارتن آناناس ۱۱۰ هزارتومان، هر کیلوگرم ازگیل بین ۶۰۰۰ تا ۸۰۰۰ تومان، خرمالو ۶۰۰۰ تومان، خرمالوی شمال بین ۲۵۰۰ تا ۳۰۰۰ تومان و کیوی بین ۲۰۰۰ تا ۲۵۰۰ تومان است.

وی نرخ هر کیلوگرم توت‌فرنگی را هم، بین ۸۰۰۰ تا ۱۶۰۰۰ تومان اعلام کرد.