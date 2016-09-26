کاهش قیمت سیب درختی، هلو و نارنگی/ پرتقال به بازار آمد

سیدحسین مهاجران در گفتگو با مهر از کاهش قیمت هلو، سیب درختی، خیار، سیب زمینی و نارنگی در بازار نسبت به هفته گذشته خبر داد واظهارداشت: قیمت هلو با کیفیت متوسط که هفته گذشته کیلویی ۳ هزارتومان بود به ۲ هزارتومان رسیده همچنین قیمت هلوهایی که کیلویی ۲ هزارتومان بود به ۱۵۰۰ تومان کاهش یافته است.

وی قیمت هلوی باکیفیت را نیز بین ۵۵۰۰ تا ۶۰۰۰ تومان اعلام و اضافه کرد: قیمت سیب درختی نیز حدود ۱۰۰۰ تومان کاهش یافته و درحال حاضر قیمت این میوه بین ۲۰۰۰ تا ۳۵۰۰ تومان است.

رئیس اتحادیه میوه و سبزی همچنین از کاهش قیمت خیار خبر داد و گفت: درحال حاضر قیمت خیار رسمی ۲۵۰۰ تومان و خیار گلخانه بین ۱۵۰۰ تا ۲۰۰۰ تومان است.

مهاجران با بیان اینکه قیمت نارنگی ۵۰۰ تومان کاهش یافته است، افزود: قیمت نارنگی اکنون بین ۱۰۰۰ تا ۳۰۰۰ تومان، سیب زمینی بین ۴۰۰ تا ۱۰۰۰ تومان و لیموشیرین بین ۲۵۰۰ تا ۳۰۰۰ تومان است.

وی همچنین از ورود پرتقال و گریپ فروت به بازار میوه خبر داد و اظهارداشت: قیمت پرتقال کیلویی بین ۲۵۰۰ تا ۳۰۰۰ تومان، گریپ فروت بین ۲۰۰۰ تا ۲۵۰۰ تومان، موز بین ۴۰۰۰ تا ۵۰۰۰ تومان، شلیل بین ۲۰۰۰ تا ۶۰۰۰ تومان، هندوانه بین ۴۰۰ تا ۶۰۰ تومان، خربزه بین ۱۵۰۰ تا ۲۵۰۰ تومان، گوجه فرنگی بین ۴۰۰ تا ۱۰۰۰ تومان، انار بین ۲۰۰۰ تا ۳۵۰۰ تومان، سبزی جور(پلو، کوکو، آش و قورمه) بین ۶۰۰ تا ۱۲۰۰ تومان و سبزی خوردن بین ۱۰۰۰ تا ۱۳۰۰ تومان است.

رئیس اتحادیه میوه و سبزی قیمت زغال اخته داخلی را بین ۱۰ تا ۱۱ هزارتومان و نوع خارجی آن را بین ۱۶ تا ۱۷ هزارتومان اعلام و اضافه کرد: قیمت گلابی شاه میوه ۱۱ هزارتومان، گلابی بیروتی ۱۲ هزارتومان، لیموترش سنگی ۶ هزارتومان، لیموترش میناب و جهرم بین ۶ تا ۸ هزارتومان و لیموترش سواکرده ۱۱ هزارتومان است.