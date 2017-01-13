«ته خیار» و «شما که غریبه نیستید» نقد می شوند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی کتابخانه حسینیه ارشاد، هشتمین نشست از سری نشست های «لذت خواندن ادبیات» روز سه شنبه ۲۸ دی به نقد و بررسی داستان های هوشنگ مرادی کرمانی با حضور این نویسنده اختصاص دارد.

این برنامه با محوریت نقد کتاب های «ته خیار» و «شما که غریبه نیستید» اثر این نویسنده شهیر ایرانی برگزار می شود و در آن، یزدان منصوریان به نقد و بررسی داستان های این کتاب ها خواهد پرداخت. اجرای جلسه نیز به عهده فرزانه اخوت خواهد بود.

کتابخانه عمومی حسینیه ارشاد به منظور تشویق جامعه به کتابخوانی و توجه به نقش ادبیات در ایجاد عادت به مطالعه، از ابتدای امسال، سه شنبه های آخر هر ماه را به نشست های «لذت خواندن ادبیات» اختصاص داده و تاکنون هفت جلسه از آن برگزار شده است.

هشتمین نشست از این سری نشست ها روز سه شنبه ۲۸ دی از ساعت ۱۶ تا ۱۸ در کتابخانه عمومی حسینیه ارشاد واقع در خیابان دکتر شریعتی برگزار می شود.