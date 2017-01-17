تولید محصولات کشاورزی عشایر لرستان به ۱۳۰ هزار تن رسید

به گزارش خبرنگار مهر، حاجی مراد بیرانوند صبح سه شنبه در حاشیه گردهمایی مدیران کل امور عشایری کشور در سخنانی با بیان اینکه هر سه ماه در یکی از استان های کشور این گردهمایی برگزار می شود اظهار داشت: این گردهمایی برای رونق بخش عشایری کشور برگزار می شود.

وی با بیان اینکه امسال نیز بر اساس برنامه زمانبدی همه تشکل ها و مدیران عشایری کشور در شهرستان خرم آباد به مدت دو روز حضور پیدا کرده اند گفت: همچنین در نهایت یک کارگاه آموزشی با موضوع نقش عشایر در پدافند غیر عامل برگزار خواهد شد.

مدیر کل امور عشایری لرستان با بیان اینکه هدف اصلی در برگزاری این برنامه این بوده که از توانمندی های استان برای ارائه خدمات به عشایر استفاده کنیم گفت: عشایر تنها پروار دهنده دام نیستند بلکه در بخش های دیگر مانند تولید گیاهان دارویی، آب و خاک، پرورش ماهی و صنایع دستی نیز می توانند نقش ایفا کنند.

بیرانوند با بیان اینکه مجموع تولیدات زراعی، باغی و دامی عشایر لرستان بالغ بر ۱۳۰ هزار تن است گفت: این امر پتانسیل خوبی بوده و با توجه به اینکه لرستان استان پایلوت اقتصادی معرفی شده عشایر یکی ارکان مهم در تحقق این امر محسوب می شوند.

وی با بیان اینکه ما همه توان خود را برای تحقق این امر به کار گرفته ایم گفت: ۱.۵ میلیون واحد دامی در لرستان وجود دارد و حدود ۲۵ درصد پروتئین استان نیز توسط عشایر تولید می شود.

مدیر کل امور عشایری لرستان همچنین جمعیت خانوار عشایری استان را ۱۴ هزار خانوار عنوان کرد و گفت: در مجموع تعداد جمعیت عشایر لرستان ۸۴ هزار نفر است و جمعیت لرستان ۱۰ برابر جمعیت خودشان تولیدات دارند.

بیرانوند بیان داشت: ۵۰ تا ۶۰ درصد عرصه های منابع طبیعی لرستان نیز در تملک عشایر استان است.