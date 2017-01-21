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۲ بهمن ۱۳۹۵، ۱۲:۳۳

مدیر گروه‌های جدید رادیو معارف منصوب شدند

مدیر گروه‌های جدید رادیو معارف منصوب شدند

مجتبی تونه ای مدیر رادیو معارف، طی احکامی جداگانه مدیران گروه های رادیو معارف را معرفی کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، مجتبی تونه ای مدیر رادیو معارف، در احکامی جداگانه، جواد امامی کوپایی را به سمت مدیر گروه رویدادهای معارفی و اطلاع رسانی رادیو معارف و جواد عزتی پور را به سمت مدیر گروه معارف، فرهنگ و جامعه رادیو معارف معرفی کرد.

همچنین محمد مهدی صفایی به سمت مدیر گروه معارف، فقه و اندیشه رادیو معارف، سید احمد محمودی به عنوان مدیر گروه معارف، قرآن و اهل بیت رادیو معارف و سید محمود موسوی به سمت مدیر گروه نظارت رادیو معارف انتخاب شدند.

 پیگیری مطالبات مقام معظم رهبری در حوزه ماموریت گروه ها و ریشه دار کردن شناخت و باور عمومی به ارزش ها و بنیان های فکری انقلاب و نظام اسلامی و ولایت فقیه، زمینه سازی ارتقا و گسترش فرهنگ نظریه پردازی و تولید علم در حوزه و دانشگاه، اهتمام ویژه به برنامه سازی در قلمرو اخلاق و تربیت در خانواده و جامعه، ایجاد نشاط، امید و خودباوری در جهت رشد و توسعه فرهنگی اجتماعی کشور و نیز حمایت از کیان خانواده بر پایه فرهنگ اسلامی بخشی از وظایف محوله به این گروه ها است.

کد مطلب 3883020

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