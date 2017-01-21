به گزارش خبرگزاری مهر، مجتبی تونه ای مدیر رادیو معارف، در احکامی جداگانه، جواد امامی کوپایی را به سمت مدیر گروه رویدادهای معارفی و اطلاع رسانی رادیو معارف و جواد عزتی پور را به سمت مدیر گروه معارف، فرهنگ و جامعه رادیو معارف معرفی کرد.

همچنین محمد مهدی صفایی به سمت مدیر گروه معارف، فقه و اندیشه رادیو معارف، سید احمد محمودی به عنوان مدیر گروه معارف، قرآن و اهل بیت رادیو معارف و سید محمود موسوی به سمت مدیر گروه نظارت رادیو معارف انتخاب شدند.

پیگیری مطالبات مقام معظم رهبری در حوزه ماموریت گروه ها و ریشه دار کردن شناخت و باور عمومی به ارزش ها و بنیان های فکری انقلاب و نظام اسلامی و ولایت فقیه، زمینه سازی ارتقا و گسترش فرهنگ نظریه پردازی و تولید علم در حوزه و دانشگاه، اهتمام ویژه به برنامه سازی در قلمرو اخلاق و تربیت در خانواده و جامعه، ایجاد نشاط، امید و خودباوری در جهت رشد و توسعه فرهنگی اجتماعی کشور و نیز حمایت از کیان خانواده بر پایه فرهنگ اسلامی بخشی از وظایف محوله به این گروه ها است.