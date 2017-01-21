مدیر طرح و برنامه شبکه قرآن و معارف سیما تغییر کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، طی حکمی از سوی محمد حسین محمدزاده مدیر شبکه قرآن و معارف سیما، حجت الاسلام عرفاتی به سمت مدیر طرح و برنامه این شبکه منصوب شد.

در بخشی از این حکم آمده است:

«از جمله وظایف و مأموریت های مهم جنابعالی برگزاری منظم جلسات شورای طرح و برنامه، جلسات اندیشه ورزی و تشکیل اتاق فکر، تنظیم دو سند راهبردی و تحول شبکه، اقدام جهت ارتقای سطح برنامه سازی از طریق فراخوان طرح، تعامل مناسب و سازنده با گروه های برنامه ساز، نظارت جدی و کارآمد بر همه مراحل تولید برنامه ها، تطبیق طرح ها با اهداف دو سند راهبردی و تحول و اولویت های برنامه سازی، شرکت مستمر در کمیته برآورد و ارزیابی و ارائه گزارش دقیق و کارشناسانه در جهت ارتقای سطح کیفی برنامه هاست.

انتظار دارد با تعامل مناسب و شایسته با تمامی واحدها، بیش از پیش شاهد افزایش سطح کیفی و کمی طرح ها و همچنین ارتقای سطح هنری و محتوایی تولیدات شبکه باشیم.»

ضمناً محمدزاده از زحمات و تلاش های علیرضا لک در مدت تصدی این مسئولیت تشکر و قدردانی کرد.

عرفاتی پیش از این مدیریت گروه معارف اسلامی شبکه جهانی جام جم را برعهده داشته و دارای سوابق مدیریتی همچون مدیر گروه معارف و علوم قرآنی، مدیر طرح و برنامه و نظارت و مدیر امور عمومی شبکه قرآن و معارف سیما و نیز مدیریت امور عمومی معاونت صدا و معاونت فرهنگی آستان مقدس امامزاده صالح (ع) است.