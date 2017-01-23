به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی خانه کتاب، نقد و بررسی کتاب «فیضا له» دومین نشست از سلسله نشست‌های «سه شنبه‌های کتاب طنز» است که فردا با حضور ناصر فیض، حمیدرضا ابک و محمدرضا ترکی برگزار می‌شود.

کتاب «فیضاً له» مجموعه تک‌بیت‌های مشترک حافظ و ناصر فیض است که توسط انتشارات قاف منتشر شده است. این کتاب شامل صد تک ‌بیت به همراه توضیحات کوتاه سراینده درباره هر بیت است.

نشت نقد و بررسی کتاب «فیضا له» ساعت ۱۶ تا ۱۸ به سرای اهل قلم واقع در خیابان انقلاب، خیابان برادران مظفر جنوبی، کوچه خواجه نصیر، پلاک ۲ برگزار می‌شود.