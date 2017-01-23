  1. بین الملل
  2. آسیای شرقی و اقیانوسیه
۴ بهمن ۱۳۹۵، ۱۷:۵۱

درخواست پکن از ترامپ برای درک کامل سیاست «چین واحد»

درخواست پکن از ترامپ برای درک کامل سیاست «چین واحد»

سخنگوی وزارت خارجه چین از رئیس جمهور جدید آمریکا خواست تا اهمیت سیاست «چین واحد» را به صورت کاملی درک کند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، چین امروز از دولت جدید آمریکا خواست تا به صورت کاملی اهمیت سیاست «چین واحد» را درک کرده و به حساسیت زیاد پکن درخصوص تایوان احترام بگذارد.

«هوآ چون اینگ» (Hua Chunying) سخنگوی وزارت خارجه چین امروز در این باره گفت: ما از دولت جدید آمریکا می خواهیم تا با درک کامل حساسیت بالای چین درخصوص مسأله تایوان به سیاست چین واحد ادامه دهد.

سخنگوی وزارت خارجه چین ادامه داد: این سیاست بنیان سیاسی روابط آینده میان دو کشور آمریکا و چین را تشکیل خواهد داد.

وی در ادامه تصریح کرد: هر دولتی در آمریکا موظف است به وعده‌ ای که هر دو حزب اصلی این کشور به آن تعهد داده اند، پایبند باشد.

سخنگوی وزارت خارجه چین بار دیگر بر اهمیت مسأله دریای چین جنوبی نیز تأکید کرده و افزود: آمریکا نباید در مسائل مربوط به تمامیت ارضی چین دخالت کند.

کد مطلب 3885534

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها