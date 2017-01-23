درخواست پکن از ترامپ برای درک کامل سیاست «چین واحد»

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، چین امروز از دولت جدید آمریکا خواست تا به صورت کاملی اهمیت سیاست «چین واحد» را درک کرده و به حساسیت زیاد پکن درخصوص تایوان احترام بگذارد.

«هوآ چون اینگ» (Hua Chunying) سخنگوی وزارت خارجه چین امروز در این باره گفت: ما از دولت جدید آمریکا می خواهیم تا با درک کامل حساسیت بالای چین درخصوص مسأله تایوان به سیاست چین واحد ادامه دهد.

سخنگوی وزارت خارجه چین ادامه داد: این سیاست بنیان سیاسی روابط آینده میان دو کشور آمریکا و چین را تشکیل خواهد داد.

وی در ادامه تصریح کرد: هر دولتی در آمریکا موظف است به وعده‌ ای که هر دو حزب اصلی این کشور به آن تعهد داده اند، پایبند باشد.

سخنگوی وزارت خارجه چین بار دیگر بر اهمیت مسأله دریای چین جنوبی نیز تأکید کرده و افزود: آمریکا نباید در مسائل مربوط به تمامیت ارضی چین دخالت کند.