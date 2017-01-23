آمریکا به این زودی‌ سفارتش را به «قدس» منتقل نمی‌ کند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رسانه صهیونیستی هاآرتص، منابع وابسته به کاخ سفید امروز اعلام کردند که «دونالد ترامپ» رئیس جمهور جدید آمریکا انتقال سفارت این کشور در سرزمین های اشغالی به بیت المقدس را به این زودی ها به انجام نخواهد رساند.

به گزارش شبکه تلویزیونی «اِم اِس اِن بی سی»، این منابع اعلام کردند که اولویت رئیس جمهور جدید آمریکا توافق به اصطلاح صلح منطقه ای است و لذا به رسمیت شناختن بیت المقدس روند سازش در خاورمیانه را برای ۴ سال آینده به تعویق خواهند انداخت.

لازم به ذکر است، روز گذشته شبکه ۲ تلویزیون رژیم صهیونیستی در خبری اعلام کرد که «دونالد ترامپ» رئیس جمهور جدید آمریکا قرار است امروز دوشنبه انتقال سفارت این کشور از تل آویو به بیت المقدس را اعلام کند.

این در حالیست که ساعتی بعد، کاخ سفید در بیانیه ای انتقال سفارت این کشور از تل آویو به بیت المقدس را در «مراحل اولیه» اعلام کرده بود.