به گزارش خبرنگار مهر، سیدرضا صالحی‌امیری عصر دوشنبه در آئین پایانی کنگره گفتگوهای فرهنگی ایران و جهان اسلام که در دانشگاه فردوسی مشهد برگزار شد، اظهار کرد: از شهر مشهد ندای وحدت و گفتگو بلند می شود و این موضوع را در دستور کار قرار می‌دهیم.

وی با بیان اینکه در محور هر گفتگویی باید این اصل را مدنظر داشته باشیم که تعدد، تکثر و تنوع را بپذیریم، ادامه داد: تنها در سایه پذیرش این اصل است که می‌توان برای مسائل متعدد جهانی چاره اندیشی کرد.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی افزود: با چاره اندیشی نخبگان و اندیشمندان، اقلیم فرهنگی که ما در آن واقع هستیم، می‌تواند به لحاظ جغرافیا وسیع‌تر شده و سهم آن در تمدن و فرهنگ جامعه امروز جهانی بیشتر باشد.

وی با اشاره به اینکه آنچه به عنوان تمدن، فرهنگ جهان اسلامی و مشرق زمین شناخته می‌شود، محصول تعامل فکری مردمی است، تصریح کرد: حفظ همه تنوعات قومی، نژادی و زبانی، فرهنگی مشترک خلق کرده‌اند که میراث معنوی همه ما محسوب می‌شود و نمی‌توان آن را به قومی خاص منتسب کرد.

صالحی‌امیری با بیان اینکه این تمدن، ترکیبی هوشمندانه و هماهنگ از مساعی مشترک همه کسانی است که در قلمروی وسیعی زندگی می‌کنند، ابراز کرد: نمی‌توان آن را در حصارهای تنگ قومی، زبانی و جغرافیایی محدود کرد و چنانچه امروز اگر دوره‌ای طلایی و شکوهمند در تاریخ داشته‌ایم برآمده از همین سنت حسنه است.

وی گفتگو در تمامی عرصه‌ها و ساحات زندگی بشر را دارای نقشی بی‌بدیل و بارز دانست و گفت: در صورتی که وارد این عرصه شویم پیامدهای مثبت گفت‌وگو نیز روشن می‌شود.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی با تاکید بر اینکه امروز نیز مبنای دیپلماسی فعال و اثرگذار جمهوری اسلامی براساس همین منطق گفتگو پایه گذاری شده است، خاطرنشان کرد: برخی مذاکرات و گفتگوها در سطح بین المللی نیز براساس همین اولویت انجام شده و شاهد بودیم در تاریخ سیاسی دنیا نیز بی‌سابقه بوده اند.

وی در ادامه بیان کرد: زمانی که از حوزه فرهنگ صحبت می‌کنیم باید در نظر داشته باشیم عرصه فرهنگ، عرصه‌ای چندلایه با مسائل پیچیده و البته فراگیر است.

صالحی‌امیری افزود: بنابراین باید در حوزه فرهنگ صبر و تحمل بیشتری داشته باشیم تا بتوانیم آثار آن را شاهد باشیم.

وی با اشاره به اینکه مشهد امسال از سوی آیسسکو به عنوان پایتخت فرهنگی جهان اسلام برگزیده شده است، عنوان کرد: اهمیت این شهر به جهت حضور معنوی سلاله پیامبر بزرگ اسلام، حضرت رضا(ع) است که خود رهبر گفتگوگران بوده است.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی خاطرنشان کرد: حضرت ثامن الحجج(ع) پایه‌گذار گفتگوی ادیان بود و در همین شهر ایشان با رهبران ادیان مختلف گفتگو داشتند.