به گزارش خبرگزاری مهر، برنامه صبح و گفتگو با موضوع مشهد؛ پایتخت فرهنگی جهان اسلام، در ارتباط تلفنی با سید محمدحسین هاشمی معاون سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی از آنتن رادیو گفتگو پخش شد.

هاشمی در ابتدا با اشاره به سازمان آیسسکو گفت: این سازمان به عنوان سازمانی علمی و فرهنگی و آموزشی در زیر مجموعه سازمان همکاری‌های اسلامی قرار دارد که از سال پیش شهر مقدس مشهد را به عنوان پایتخت فرهنگی جهان اسلام در سال ۲۰۱۷ انتخاب کرد.

وی افزود: انتخاب این شهر علی‌رغم اینکه به عنوان شهر معنوی جهان اسلام بوده، فی نفسه موضوعیت دارد و در سطح جهان اسلام مورد توجه واقع شده است. ما میزبان حدود ۲۵۰ شخصیت فرهیخته و چهره های فرهنگی از سطح جهان هستیم که مراسم افتتاحیه همایش «مشهد ۲۰۱۷» امروز در مشهد مقدس برگزار خواهد شد.

معاون سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی درباره دستاورد این مساله گفت: دستاورد این همایش و انتخاب، آشنایی بیشتر جهانیان با ظرفیت بالا و میراث فرهنگی این شهر مقدس است. از طریق رایزنی های فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و وزیر فرهنگ و ارشاد ، توانستیم میزبان جمعی از وزرای کشورهای مختلف باشیم.

وی با اشاره به اینکه مشهد به عنوان یک قطب دینی و مذهبی شناخته می‌شود، گفت: مشهد علاوه بر موارد ذکر شده، به عنوان یک قطب گردشگری در جهان اسلام نیز مطرح است. با عنایت به وجود امام هشتم شیعیان و همچنین به عنوان خاستگاه جمع قابل توجهی از اندیشمندان و شعرا به ویژه حکیم ابوالقاسم فردوسی، ظرفیت این شهر دو چندان شده است.

هاشمی با بیان اینکه در این رویداد به کشورهای اسلامی و همجوار توجه ویژه داشتیم، گفت: ما میزبان مسئولین و مقامات عالی رتبه کشورهای همجوار هستیم. این فرصت بسیار خوبی است تا مراودات مان را با جهان اسلام بیشتر کنیم. امروز جهان اسلام با توجه به شرایطی که با آن روبرو است یعنی رشد جریان های تکفیری، بیش از هر زمان دیگری نیازمند فرهنگ رضوی است. امام رضا(ع)، امام گفت وگو و مناظرات بودند و این فرهنگ می تواند امروز به داد جهان اسلام برسد. در مجموع معتقدم که جهان اسلام به مشهد و فرهنگ رضوی نیاز دارد.