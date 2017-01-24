اخطار پرسپولیس به استفاده کنندگان بدون مجوز از نام این باشگاه

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت باشگاه پرسپولیس، این باشگاه با صدور اطلاعیه ای ضمن معرفی مراکز ورزشی که مجوزهای لازم را دریافت کردهاند اعلام کرد؛ تیمهای ورزشی در رده و رشتههای مختلف و مدارس فوتبال بدون اخذ مجوز رسمی از باشگاه پرسپولیس اجازه استفاده از این نام و برند را ندارند و تخلف از این موضوع به شدت مورد پیگیری قرار میگیرد.
در این اطلاعیه آمده است؛
گزارشهای دریافتی حکایت از آن دارد که بعضی افراد حقیقی و حقوقی نسبت به راهاندازی تیمهای ورزشی در رده و رشتههای مختلف و مدارس فوتبال بدون اخذ مجوزهای لازم از باشگاه پرسپولیس اقدام کردهاند. در بعضی موارد نیز افراد با سوء استفاده از اعتماد عمومی با توجه به بهرهمندی از نام و برند پرسپولیس (به شکل غیر قانونی و بدون اطلاع باشگاه) مرتکب تخلفات اخلاقی، حقوقی یا مادی شدهاند.
بر همین اساس، پیرو بخشنامه سازمان وقت تربیت بدنی در تاریخ ۱۳۹۰/۳/۱ مبنی بر مالکیت مادی و معنوی باشگاه پرسپولیس نسبت به نام و نشان پرسپولیس و پیروزی و تعلق صد در صدی آن به وزارت ورزش و جوانان جمهوری اسلامی ایران با توجه به حکم قطعی دادگاه، هرگونه بهرهبرداری از این نام و برند فقط در صورت اخذ مجوز از باشگاه امکان پذیر خواهد بود و هرگونه تخلف از آن با پیگرد قانونی همراه خواهد شد. ضمن آنکه مکاتبات لازم با ادارات کل ورزش و جوانان در سطح کشور در حال انجام است.
در این ارتباط همچنین به اطلاع هموطنان و به ویژه هواداران عزیز میرساند؛ به منظور حمایت از حقوق باشگاه بزرگ پرسپولیس و سیانت از امنیت و حقوق مادی و معنوی خود و عزیزانشان از مراجعه به مراکز بدون مجوز و بیاعتبار به طور جدی خودداری کنند.
همچنین مراکز دارای مجوز فعالیت از باشگاه پرسپولیس به شرح زیر اعلام میشود و هواداران و مراجعان عزیز در اقصی نقاط ایران میتوانند هرگونه تخلف و اعتراض یا درخواست برای اخذ مجوز را از طریق شماره تلفن ۸۸۶۰۹۳۹۹ – ۰۲۱ پیگیری نمایند.
گفتنی است؛ مراکزی که با امتیاز بهرهبرداری از نام و برند پرسپولیس فعالیت میکنند، به طور مستقیم زیر نظر باشگاه نیستند و الزامی است، مجوز دریافتی را در محلی در دید عموم قرار دهند.
مراکزی که تاکنون (تاریخ ۱۳۹۵/۱۱/۵) موفق به اخذ این جواز شدهاند و اجازه فعالیت با نام پرسپولیس تا تاریخ مقرر را دارند به قرار زیر هستند.
۱- سهند حبیبزاده در غرب تهران تا تاریخ ۹۶/۱۰/۲۰
۲- رسول طالبی در بهارستان اسلامشهر تا تاریخ ۹۶/۱۰/۲۷
۳- علی سلمانی در شهریار تا تاریخ ۹۶/۵/۱۹
۴- وحید رستمی در ملارد تا تاریخ ۹۶/۶/۲
۵- داریوش ایوبی در شاهین شهر اصفهان تا تاریخ ۹۶/۹/۷
۶- رسول ابراهیمیان در نجف آباد اصفهان تا تاریخ ۹۶/۴/۵
شایان ذکر است؛ باشگاه پرسپولیس همه ساله تعداد محدودی مجوز فعالیت صادر میکند.
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