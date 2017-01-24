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۵ بهمن ۱۳۹۵، ۱۸:۳۷

اخطار پرسپولیس به استفاده کنندگان بدون مجوز از نام این باشگاه

اخطار پرسپولیس به استفاده کنندگان بدون مجوز از نام این باشگاه

باشگاه پرسپولیس ضمن معرفی مراکز ورزشی که مجوزهای لازم را دریافت کرده‌اند اعلام کرد، مراکز بدون اخذ مجوز از این باشگاه اجازه استفاده از نام پرسپولیس را ندارند.

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت باشگاه پرسپولیس، این باشگاه با صدور اطلاعیه ای ضمن معرفی مراکز ورزشی که مجوزهای لازم را دریافت کرده‌اند اعلام کرد؛ تیم‌های ورزشی در رده و رشته‌های مختلف و مدارس فوتبال بدون اخذ مجوز رسمی از باشگاه پرسپولیس اجازه استفاده از این نام و برند را ندارند و تخلف از این موضوع به شدت مورد پیگیری قرار می‌گیرد.

در این اطلاعیه آمده است؛

گزارش‌های دریافتی حکایت از آن دارد که بعضی افراد حقیقی و حقوقی نسبت به راه‌اندازی تیم‌های ورزشی در رده و رشته‌های مختلف و مدارس فوتبال بدون اخذ مجوزهای لازم از باشگاه پرسپولیس اقدام کرده‌اند. در بعضی موارد نیز افراد با سوء استفاده از اعتماد عمومی با توجه به بهره‌مندی از نام و برند پرسپولیس (به شکل غیر قانونی و بدون اطلاع باشگاه) مرتکب تخلفات اخلاقی، حقوقی یا مادی شده‌اند.

بر همین اساس، پیرو بخشنامه سازمان وقت تربیت بدنی در تاریخ ۱۳۹۰/۳/۱ مبنی بر مالکیت مادی و معنوی باشگاه پرسپولیس نسبت به نام و نشان پرسپولیس و پیروزی و تعلق صد در صدی آن به وزارت ورزش و جوانان جمهوری اسلامی ایران با توجه به حکم قطعی دادگاه، هرگونه بهره‌برداری از این نام و برند فقط در صورت اخذ مجوز از باشگاه امکان پذیر خواهد بود و هرگونه تخلف از آن با پیگرد قانونی همراه خواهد شد. ضمن آنکه مکاتبات لازم با ادارات کل ورزش و جوانان در سطح کشور در حال انجام است.

در این ارتباط همچنین به اطلاع هموطنان و به ویژه هواداران عزیز می‌رساند؛ به منظور حمایت از حقوق باشگاه بزرگ پرسپولیس و سیانت از امنیت و حقوق مادی و معنوی خود و عزیزانشان از مراجعه به مراکز بدون مجوز و بی‌اعتبار به طور جدی خودداری کنند.

همچنین مراکز دارای مجوز فعالیت از باشگاه پرسپولیس به شرح زیر اعلام می‌شود و هواداران و مراجعان عزیز در اقصی نقاط ایران می‌توانند هرگونه تخلف و اعتراض یا درخواست برای اخذ مجوز را از طریق شماره تلفن ۸۸۶۰۹۳۹۹ – ۰۲۱ پیگیری نمایند.

گفتنی است؛ مراکزی که با امتیاز بهره‌برداری از نام و برند پرسپولیس فعالیت می‌کنند، به طور مستقیم زیر نظر باشگاه نیستند و الزامی است، مجوز دریافتی را در محلی در دید عموم قرار دهند.

مراکزی که تاکنون (تاریخ ۱۳۹۵/۱۱/۵) موفق به اخذ این جواز شده‌اند و اجازه فعالیت با نام پرسپولیس تا تاریخ مقرر را دارند به قرار زیر هستند.

۱-  سهند حبیب‌زاده در غرب تهران تا تاریخ ۹۶/۱۰/۲۰

۲-  رسول طالبی در بهارستان اسلامشهر تا تاریخ ۹۶/۱۰/۲۷

۳-  علی سلمانی در شهریار تا تاریخ ۹۶/۵/۱۹

۴-  وحید رستمی در ملارد تا تاریخ ۹۶/۶/۲

۵-  داریوش ایوبی در شاهین شهر اصفهان تا تاریخ ۹۶/۹/۷

۶-  رسول ابراهیمیان در نجف آباد اصفهان تا تاریخ ۹۶/۴/۵

شایان ذکر است؛ باشگاه پرسپولیس همه ساله تعداد محدودی مجوز فعالیت صادر می‌کند.

کد مطلب 3886600

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