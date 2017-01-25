نامزدهای ششمین دوره جایزه کتاب سال سینمای ایران اعلام شد

به گزارش خبرگزاری مهر، اکبر نبوی دبیر جایزه کتاب سال سینمای ایران با اشاره به جلسه روز سوم بهمن هیات داوران این جایزه گفت: خوشبختانه با دقت، همدلی و وقت شناسی اعضای هیات داوری، متشکل از محمد بزرگ نیا، شهرام جعفری نژاد، محمد شهبا، محمد گذرآبادی و مسعود نقاش زاده، پس از چهار ماه مطالعه و چندین جلسه بحث و بررسی، نامزدهای ششمین جایزه کتاب سال سینما برگزیده شدند.

نبوی پیش از اعلام اسامی نامزدها با اشاره به تغییرات گسترده ای که در ششمین دوره از جایزه به وجود آمده است، اظهار کرد: در این دوره به پیشنهاد داوران و موافقت منوچهر شاهسواری مدیر عامل خانه سینما و بنده، کتاب های دریافتی از سوی ناشران و نویسندگان در چهار موضوع طبقه بندی شد و بر این پایه مورد داوری قرار گرفت. این طبقه بندی به این ترتیب است: مباحث نظری، فنون عملی، فیلم و فیلمساز و کتاب های مرجع.

بنابراین، تعداد جوایز از ۲ تندیس به هشت تندیس افزایش یافته و امکان رقابت تخصصی تر، دقیق تر و متنوع تر آثار نویسندگان و مترجمان ارجمند فراهم شده است. در نتیجه، با توجه به این تغییرات مهم، نامزدهای ششمین دوره جایزه اعم از تالیف و ترجمه به این ترتیب از سوی داوران ارجمند برگزیده شد:

مباحث نظری: ۱ ـ صحنه هایی از یک ازدواج ۲ ـ فلسفه فیلم ۳ ـ معماری تصویر ۴ ـ واقعیت سینما.

فنون عملی: ۱ ـ مفاهیم و تکنیک های فیلمبرداری ۲ ـ مکالمات والتر مرچ ۳ ـ اصول کارگردانی سینما ۴ ـ تکنیک های تدوین.

فیلم و فیلمساز :۱ ـ سر کلاس با عباس کیارستمی ۲ ـ سیاه تر از شب ۳ ـ مدرنیته ایرانی ۴ ـ زیر پوست قصه ها.

کتاب های مرجع : ۱ ـ کتاب شناسی سینمای ایران ۲ ـ شهرها و سینما ۳ ـ سینمای فلسطین ۴ ـ رویای صادقه.

دبیر ششمین جایزه کتاب سال سینما در پایان درباره کیفیت کتاب های این دوره از جایزه گفت: با توجه به گستردگی و در دسترس بودن راه های تامین نیازهای علاقمندان به کتاب های سینمایی و شکل گیری یک وضعیت رقابتی نسبتا شدید در دوره کامپیوتر و اینترنت و شبکه های ریز و درشت اطلاع رسانی، به نظر می رسد که روند تعمیق فکری و پژوهشی کتاب های تالیفی، وضعیت خوب و امیدوارکننده ای را نوید می دهد و نویسندگان و پژوهشگران به این میدان رقابت نفسگیر توجه کرده اند و آثاری به ارمغان آورده اند که بتواند به تشنگی و نیاز محققان، دانشجویان و سایر گروه های مشتاق، پاسخی شایسته بدهد. گرچه که هنوز به خاطر سنت ها و عادت های مربوط به دوره نویسندگی برای روزنامه و مجله، ردپای نگاه و تالیف کم رمق و نزدیک به فضای ژورنالیزم، در برخی از کتاب ها دیده می شود. من گمان می کنم با تداوم روند خوب و شایان توجهی که شاهدش هستیم، با گذشت زمان، کتاب های روزنامه نگارانه به حداقل برسند و ژرف نگری و پژوهش و تحقیق، به جریان غالب کتاب های سینمایی تبدیل شود.

آیین اهدای جایزه کتاب سال سینما روز پنجم اسفند ماه برگزار می شود.