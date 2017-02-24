به گزارش خبرنگار مهر، در ابتدای این مراسم اکبر نبوی دبیر این جشن گفت: ششمین دوره جایزه کتاب سال سینما از تفاوت هایی نسبت به دوره های قبل برخوردار است. در این دوره ۴۷ اثر به دبیرخانه ارسال شد و داوران پیشنهاد دادند که کتاب ها را موضوعی تر داوری کنند به همین دلیل جایزه ها افزایش پیدا کرده است. از همه دوستان دبیرخانه و داوران، میرکریمی و شاهسواری تشکر می کنم که در برگزاری جشن ما را همراهی کردند.

وی افزود: داوران پیشنهاد بسیار خوبی دادند که توسط آقای شاهسواری و بنده مورد تایید قرار گرفت و آن اینکه که کتاب ها را موضوعی تر داوری کنند به همین دلیل ما جایزه ها را افزایش دادیم؛ یعنی در چهار بخش مباحث نظری و مباحث عملی که این دو بخش در دوره های گذشته بوده، فیلم و فیلمساز و کتاب های مرجع در این دوره اضافه شده است و همینطور جایزه ویژه هیات داوران و یک جایزه خاص که بنام جایزه ویژه سینمای ایران اهدا خواهد شد.

این منتقد سینما تاکید کرد: در مجموع به نظر می آید همتی که برای بنیان گذاری و برپایی این جایزه گذاشته شد توانسته به رشد و گسترش کتاب ، تالیف و ترجمه کتاب برای سینمای کشور و ایجاد شوق و انگیزه بکند و همچنین ناشران را بر سر شوق بیشتری بیاورد تا احساس کنند جایی هست که زحمات یک ساله آنها دیده شود. از همه دوستان دبیرخانه که در طول سال زحمت کشیدند و به ویژه از داوران، و همراهی و همیاری سید رضا میرکریمی و منوچهر شاهسواری که در دوره گذشته و هم در این دوره حمایت های جدی کردند برای برپایی این جایزه تشکر می کنم و آرزو می کنم که دوره های بعدی این جایزه پربارتر از این ۶ دوره باشد.

سپس محمد بزرگ نیا، محمد گذرآبادی، دکتر محمد شهبا و مسعود نقاش زاده (داوران این دوره) برای اهدای جوایز روی صحنه آمدند و پس از قرائت بیانیه هیات داوران توسط بزرگ نیا جوایز را به ترتیب زیر به برگزیدگان اهدا کردند:

بخش فنون عملی

جایزه مولف برای کتاب «مفاهیم و تکنیک های فیلمبرداری» به محمد رحیمی اهدا شد. همچنین جایزه بهترین ترجمه در این بخش به مصطفی خرقه پوش برای کتاب «مکالمات والتر مرچ» اهدا شد.

بخش فیلم و فیلمساز

در بخش تالیف هدهد زرین به مولف کتاب «زیر پوست قصه ها» نوشته سعید عقیقی اهدا شد.

در بخش ترجمه نیز هدهد زرین به سهراب مهدوی برای کتاب «سر کلاس با کیارستمی» اهدا شد. وی پس از دریافت جایزه اش بیان کرد: این کتاب یک سال پیش از فوت زنده یاد کیارستمی به دست من رسید.

بخش مباحث نظری

جایزه بخش تالیف به کتاب «فلسفه فیلم» تالیف احمدرضا معتمدی اهدا شد.

هدهد زرین ترجمه این بخش به کتاب «معماری تصویر» ترجمه علی ابهری اهدا شد. وی هنگام دریافت جایزه اش توضیح داد: من یک معمار هستم و خوشحالم سینماگران به تلاش من در زمینه ترجمه این اثر من توجه کردند.

در بخش کتاب های مرجع در بخش تالیف هدهد زرین به اصغر یوسفی نژاد برای «کتابشناسی سینما» اهدا شد. همچنین هدهد زرین بخش ترجمه به نوید پورمحمدرضا و نیما عیسی پور برای کتاب «شهرها و سینما» اهدا شد.

پس از اعلام برگزیدگان این دوره از کتاب سال سینمای ایران، منوچهر شاهسواری مدیرعامل خانه سینما در سخنانی گفت: توانایی ما بدون دانایی امکان پذیر نیست. خوشحالم که این مراسم با هدف احترام به افرادی که در حوزه تالیف کار می کنند برگزار شد.

وی در بخش دیگری بیان کرد: نه در جهان دیروز و نه در جهان امروز و فردا بدون نظریه نمی توان زندگی کرد اما فاصله ای باعث شده است که ما دچار توهم در نظریه پردازی شویم. متاسفم گاهی می بینم رادیکالیزم در نظر از سوی افرادی بزرگ مطرح می شود. کسانی که این رادیکالیزم را دارند افراد افسرده ای هستند و ما چاره ای نداریم که برای آنها آرزوی سلامتی کنیم.

شاهسواری در پایان گفت: رشد سینمای ایران به معنای محتوایی، رشد سینمای ایران به معنای زیر ساخت ها، رشد سینمای ایران به معنای ارتباط با مخاطب و گردش مالی اش مدیون این حلقه دانایی و توانایی است که هر کس تکه ای از آن را بر می دارد و هزینه می کند و به یک تولید می رساند. تا موقعی که خلاقیت هست ناامیدی راه به جایی نمی برد، نا امیدان خلاقانی هستند که دیگر امکان خلاقیت ندارند یا بهتر بگویم اساسا درحوزه خلاقیت قدم نزده اند که نا امید شده اند.

در ادامه هدهد زرین جایزه ویژه هیات داوران به احمد ضابطی جهرمی برای کتاب «تکنیک های تدوین» اهدا شد.

جایزه ویژه سینمای ایران برای کتاب «رویای صادقه» نوشته بهزاد رحیمی اهدا شد.

در پایان این مراسم از محمود بهمن پور مدیر نشر نظر تجلیل شد.