۳۰ اسفند زمان ثبت نام انتخابات شوراهاست

به گزارش خبرنگار مهر، علی اصغر احمدی معاون سیاسی وزیر کشور امروز در حاشیه همایش فصلی خانه احزاب در جمع خبرنگاران با بیان اینکه از ۲۵ اسفند ماه کار بررسی و قانونی تشکیل هیات های اجرایی برای انتخابات شوراها آغاز می شود، گفت: ۳۰ اسفند آغاز ثبت نام برای انتخابات شوراها است.

وی افزود: بر اساس قانون، از ۲۵ اسفند ماه کار بررسی و قانونی تشکیل هیات های اجرایی برای انتخابات شوراها آغاز می شود و ۳۰ اسفند ثبت نام برای انتخابات شوراها انجام می شود.

احمدی ادامه داد: ستاد انتخابات وزارت کشور کار خود را برای تمهید مقدمات در سطح ملی و استان ها آغاز کرده است. مثلا طراحی و چاپ تعرفه های انتخاباتی و تهیه فرم های انتخاباتی، صندوق ها و توافق با هیات های نظارت از شورای نگهبان تا هیات نظارت مجلس برای برگزاری یک انتخابات قانونمند و باشکوه انجام شده است.

احمدی گفت: البته نمایندگان مجلس به دنبال طرحی هستند که زمان ثبت نام را از ایام تعطیلات نوروز جلوتر بیاورند. ما به عنوان وزارت کشور صد در صد آمادگی داریم قانون فعلی را در همان ایام تعطیلات در سراسر کشور اجرا کنیم و مکلفیم مر قانون را رعایت کنیم.

معاون سیاسی وزیر کشور یادآوری کرد: در سمیناری که بنده با معاونان سیاسی استانداران سراسر کشور داشتم گزارشی دریافت کردم حاکی از آمادگی کامل برای اجرای قانون انتخابات در زمان مقرر. ممکن است این سوال پیش آید که آیا وزارت کشور می تواند زمان را جابجا کند؟ نه، ما مهندسی معکوس را در توافق با ناظران داریم و ۲۹ اردیبهشت روز اول اخذ رای خواهد بود.

وی ادامه داد: هر چه در قانون هست از جمله زمان ثبت نام، بررسی صلاحیت و تبلیغات جزو لاینفک قانون است و هیچ راهی جز اجرای قانون نداریم بنابراین وقتی می گوییم ۳۰ اسفند بر اساس قانون فعلی است.

احمدی افزود: تعداد تعرفه ها بر اساس انتخابات قبلی به علاوه یک رشدی که در طی انتخابات سال ۹۴ تا انتخابات سال ۹۶ داشتیم مد نظر قرار گرفته است. البته بین انتخابات ریاست جمهوری و انتخابات شوراها تفاوت وجود دارد.

معاون سیاسی وزارت کشور گفت: چهار انتخابات میان دوره ای مجلس هم داریم، دو نفر در آذربایجان، یکی در هرمزگان و دیگری در اصفهان است. در انتخابات شوراها هم هر روستا خود یک حوزه انتخابیه است که باید ضریب پیش بینی را در انتخابات شوراها بیشتر در نظر بگیریم. حتی برای مرحله دوم احتمالی ریاست جمهوری هم باید خودمان را آماده کنیم.

وی خاطر نشان کرد: از روز جمعه و بعد از روز اخذ رای به مدت یک هفته بعد بلافاصله باید مرحله دوم را انجام دهیم. نمی توانیم دوباره سراغ مرحله بعدی برویم.

احمدی افزود: پیش بینی حدود دویست میلیون تعرفه را برای سه انتخابات داریم.

وی همچنین در خصوص تبلیغات زودهنگام گفت: اگر موارد تبلیغات زود هنگام را کسی به ما بگوید برابر قانون هم ما و هم ناظران برخورد می کنیم.