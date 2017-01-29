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۱۰ بهمن ۱۳۹۵، ۷:۵۰

سرپرست شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی کردستان:

بالغ بر ۳ هزار برنامه ایام الله دهه فجر در کردستان اجرا می شود

بالغ بر ۳ هزار برنامه ایام الله دهه فجر در کردستان اجرا می شود

سنندج- سرپرست شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی کردستان عنوان کرد: بالغ بر ۳ هزار برنامه اعم از فرهنگی، قرآنی، دینی، علمی، ورزشی و هنری در ایام الله دهه فجر امسال در این استان اجرا می شوند.

به گزارش خبرنگار مهر، سید محمد قاسم سیاوشی شامگاه شنبه در دومین جلسه هماهنگی و برنامه ریزی ستاد دهه فجر استان کردستان که در سالن شهدای گمنام استانداری تشکیل شد، بربرگزاری باشکوه برنامه های این ایام الله تاکید کرد وگفت: تاکنون ۲۰ جلسه کمیته های استانی و ۱۰ کمیته شهرستانی در بخش های تابعه و روستاهای بزرگ استان برای تدوین برنامه های این ایام تشکیل شده است.

وی از برگزاری بالغ بر ۳ هزار برنامه به مناسبت دهه فجر دراستان خبرداد و عنوان کرد: این برنامه ها در قالب فرهنگی، علمی، قرآنی، هنری، افتتاح پروژه ها، برپایی نمایشگاه ها و کلنگ زنی تعدادی پروژه اجرایی می شوند.

وی یکی از اقدامات شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان را توزیع اقلام تبلیغی در بین ادارات وارگان های مختلف ذکر کردواظهارداشت:  این اقلام تبلیغی در راستای بصیرت افزایی، امیدآفرینی، دشمن شناسی، وحدت، خودباوری، اقتصاد مقاومتی اقدام وعمل طراحی شدند.

مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران کردستان هم در این جلسه با اشاره به اینکه در دهه فجر امسال زنگ انقلاب در ۵۳ مدرسه شاهد استان به صدا در می آید، گفت: یکی از برنامه ها ما در این ایام الله هم چون سنوات گذشته تجلیل از ایثارگران و خانواده های شهدا است که با شکوه خاصی امسال ان را برگزار خواهیم کرد.

محمد سلیمانی عنوان کرد: ۱۴ بهمن ماه همزمان با سراسر کشور در راستای بعیت مجدد با آرمان های امام و رهبری مراسم مهمانی لاله ها را در گلزار شهدای شهرها و روستاهای استان برگزار می کنیم.

وی از تجدید چاپ کتاب خاطرات ۳۴ شهید دوران انقلاب در استان کردستان به عنوان یکی از برنامه های فرهنگی خبرداد و اظهارداشت: این کتاب در ایام الله دهه مبارک فجر امسال در اختیار علاقمندان قرار می گیرد.

در جریان برگزاری این نشست که با حضور نمایندگان ادارات و سازمان های دولتی استان کردستان برگزار شد، مهمترین برنامه ها و فعالیت های ستاد دهه فجر استان مطرح و مورد بحث و بررسی اعضا قرار گرفت.

کد مطلب 3890168

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