اتصال خودروهای قدیمی به گوشی و سازگاری آنها با شبکه های بی سیم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از کامپیوترورلد، ابزار مذکور با اتصال به خودرو دسترسی به امکانات شبکه های نسل چهارم تلفن همراه را برای سرنشینان تسهیل می کند.

این ابزار که SmartLink نام دارد برای استفاده مالکان خودروهای فورد که حدفاصل سال های ۲۰۱۰ تا ۲۰۱۶ ساخته شده اند، کاربرد دارد. برخی از این خودروها فاقد مودم هستند و با استفاده از SmartLink مودم ارتباطی به آنها اضافه شده و دسترسی به امکانات گوشی از طریق داشبورد خودرو ممکن می شود.

همچنین از این طریق می توان قفل خودروها را با استفاده از گوشی باز و بسته کرد، از خدمات موقعیت یاب بهره برد، هشدارهای امنیتی در مورد وضعیت جاده و غیره را دریافت و شرایط سلامت اتومبیل را بررسی کرد.

در حالی که بسیاری از شرکت های خودروسازی مردم را به خرید تولیدات جدید خود برای استفاده از این خدمات تشویق می کنند، فورد با اقدام جدیدش مسیر دیگری را پیموده و به نظر می رسد قصد دارد از این طریق خریداران را به استفاده بیشتر از محصولات خود علاقمند کند.

خرید این ابزار از تابستان ممکن است و همراه با آن یک برنامه تلفن همراه نیز عرضه می شود. طراحی این ابزار با همکاری شرکت مخابراتی وریزون و Delphi Automotive حدود دو سال زمان برده است. قیمت این محصول هنوز اعلام نشده است.