سه هزار صنعتکار طلا و جواهر به روحانی نامه نوشتند

به گزارش خبرنگار مهر، سه هزار صنعتکار طلا، جواهر و سنگ های قیمتی، در نامه‌ای به روسای جمهور و مجلس شورای اسلامی، خواستار حذف مالیات بر ارزش افزوده طلای خام شده‌اند. در بخشی از این نامه آمده است: قانون آزمایشی مالیات بر ارزش افزوده پس از فراز و نشیب‌های بسیار، سرانجام در تیرماه ۱۳۸۷ توسط رئیس جمهور وقت جناب آقای دکتر احمدی‌نژاد برای اجرا به وزارت امور اقتصادی و دارایی ابلاغ شد، قانونی که پس از ۸ سال موجب ورشکستگی بیش از ۴ هزار واحد صنعتی و بیکاری مستقیم و غیر مستقیم ۲۴ هزار نفر در کل کشور شده است. این در حالی است که صنعتگران و صنف طلا و جواهر کشور با اخذ مالیات بر ارزش افزوده نه تنها مخالفتی ندارند، بلکه موافق هم هستند. اما نه بر روی شمش خام طلا، بلکه بر اجرت کار ساخته شده، طبق ماده ۳ همان قانون.

در این نامه آمده است: طلا کالایی سرمایه‌ای است و مالیات بر ارزش افزوده باید صرفاً از اجرت مصنوعات طلا اخذ شود. مالیات بر ارزش افزوده همانطور که از اسم آن نیز پیداست، باید از ارزش افزوده یک کالا دریافت شود، نه از کل ارزش کالا. البته طلا کالا نیست چون میلیون‌ها بار به چرخه تولید باز می‌گردد. متأسفانه هم‌اکنون این مالیات ۹ درصدی از کل ارزش طلا به علاوه اجرت و سود اخذ می‌شود که نیازمند بازبینی مجدد و صد البته مطالعات کارشناسانه است زیرا طلا فلزی است که بارها به چرخه تولید بر می‌گردد؛ بر این اساس اخذ مالیات بر ارزش افزوده از شمش خام طلا که هنوز ارزش افزوده‌ای ایجاد نکرده چه معنایی دارد؟ اما دریافت آن از اجرت طلای ساخته شده منطقی و صحیح به نظر می‌رسد زیرا طلای ساخته شده عملاً ارزش افزوده‌ای ایجاد کرده است.

یکی از عمده دلایل مخالفت صنعت و صنف طلا و جواهر با اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده، افزایش کاذب قیمت طلا برای خریداران و بی‌رونق شدن این بازار است. متأسفانه دولت و مسئولان مالیاتی کشور طلا را به عنوان کالایی لوکس در نظر گرفته‌اند که به مصرف نهایی می‌رسد؛ اما در حقیقت طلا در کشور ما کالایی زینتی و سرمایه‌ای قلمداد می‌شود که از قابلیت نقدشوندگی بالایی هم برخوردار است. بر این اساس این کالای ارزشمند با هدف پس‌انداز از سوی مصرف کننده خریداری می‌شود تا در صورت نیاز به سرعت نقد شود، بنابراین هرگاه مصرف کننده به این نتیجه برسد که خرید مصنوعات طلا به دلیل ضرر و زیان بالا در هنگام فروش دیگر توجیه اقتصادی ندارد، سرمایه خود را به جای دیگر برده و به جای طلا از بدلیجات استفاده می‌کند.

در حال حاضر قیمت هر گرم طلای خام حدوداً ۱۱۵ هزار تومان است، هر گرم طلای ساخته شده در ویترین طلافروشان با احتساب میانگین اجرت ساخت ۲۰ هزار تومان و ۷ درصد سود طلافروش و ۹ درصد مالیات بر ارزش افزوده، افزون بر ۱۵۸ هزار و ۲۰۰ تومان می‌شود و بدون ارزش افزوده از اصل طلا ۱۴۴ هزار و ۴۵۰ تومان یعنی برای هر گرم طلا وزارت دارایی ۱۳ هزار و ۷۰۰ تومان برای مصرف کننده مالیات ارزش افزوده طلب می‌کند که برای خریدار مقدور نیست پرداخت کند و باید توجه داشت که سود سرمایه‌گذار در بخش خصوصی با تمام هزینه و فراز و فرود (سرقت، چک‌های برگشتی، سوخت و سوز مطالبات) فقط ۷ درصد است یعنی هر گرم ۹۴۵۰ تومان است که کسبه قادر به دریافت این هم نمی‌باشند چه برسد به مالیات ارزش افزوده از اصل طلا که از مردم اخذ نمایند.

در بخشی از این نامه آمده است: به نمایندگی از بیش از ۳ هزار نفر از دست‌اندرکاران صنعت طلا و جواهر ایران درخواست می‌شود که قبل از آنکه این هنر صنعت به طور کل فروپاشی و نابود شود، به داد این صنعت برسید، از تولیدکنندگان این هنر صنعت حمایت کنید و مالیات بر ارزش افزوده طلا را از شمش خام طلا حذف کنید.