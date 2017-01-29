متقاضیان مسکن مهر روبروی مجلس تجمع کردند

به گزارش خبرنگار مهر، متقاضیان مسکن مهر امروز در انتقاد به سیاست های وزیر راه و شهرسازی در قبال طرح مسکن مهر، روبروی مجلس شورای اسلامی تجمع کردند. آنها به افزایش قیمت مسکن مهر، تاخیر در واگذاری واحدها، عدم پاسخگویی مناسب به اعتراضات انتقاد داشتند و می خواستند که با تجمع روبروی مجلس شورای اسلامی، صدای اعتراضاتشان را به گوش نمایندگان برسانند.

واقعیت آن است که طرح مسکن مهر که بر اساس وعده های عباس آخوندی قرار بود تا پایان سال ۹۵ تکمیل شود، براساس پیش بینی کارشناسان حوزه مسکن، تا پایان سال آینده هم به نتیجه نمی‌رسد.

در واقع با گذشت ۸ سال از شروع طرح مسکن مهر، همچنان قیمت مسکن مهر برخی شهرها از جمله تعدادی از فازهای پردیس مشخص نشده و هر روز قیمت‌ جدیدی اعلام می‌شود؛ ضمن اینکه ارقام اعلام شده برای پرداخت از سوی متقاضیان هم، نسبت به قرارداد اولیه افزایش یافته است.

در این میان و با وجود گذشت نزدیک به یک ماه از تصویب مصوبه ای برای افزایش تسهیلات خرید مسکن مهر از ۳۰ به ۴۰ میلیون تومان، این طرح در مسیر اجرا قرار نگرفته است و همچنان در انتظار تصمیم بانک مسکن قراردارد که این تعلل می تواند در جریان تورم این پروژه، تاثیرگذاری خود را از دست بدهد.

مجموع این عوامل، در کنار بی‌توجهی به تکمیل طرح مسکن مهر و عدم حمایت از متقاضیان کم درآمد این طرح، موجب شد معترضان به اقدامات آخوندی در راستای سایر تجمعات خود، امروز در مقابل مجلس شورای اسلامی جمع شوند و خواستار رسیدگی به استیضاح آخوندی شوند.