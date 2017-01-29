ضرورت تقویت سازمان مدیریت بحران برای واکنش سریع در برابر حوادث

به گزارش خبرنگار مهر، سید احسن علوی در جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی در نطق میان دستور خود ضمن گرامیداشت فرا رسیدن دهه فجر گفت: هر از گاهی بحرانی طبیعی که دخالت انسانی در آن نقش اساسی دارد دامن‌گیر کشور می‌شود که آمارهای گذشته در حوادث سیل، زلزله، خشکسالی، فرونشست زمین و غیره باید تلنگری می بود که مسئولان از خواب غفلت بیدار شوند اما کسی گوش بدهکار ندارد و انسان های مظلومی به قربانگاه بی‌تدبیری رفتند.

وی با اشاره به واقعه ناگوار آتش سوزی در ساختمان پلاسکو در قلب پایتخت و قربانی شدن آتش نشانان زحمتکش و مردم، گفت: با تأسف بعد از محکوم کردن همدیگر دنبال مقصر می گردیم و هر مسئولی دامن خود را از این مهلکه بر می چیند گویی مشکل خاصی نیست و بعد از آن موضوعات دیگری جایگزین میزگردها می شود.

نایب رئیس کمیسیون عمران مجلس وی افزود: بعد از زلزله بم و مرگ ده ها هزار نفر از هموطنانمان مقام معظم رهبری بر مقاوم سازی ساختمان های عمومی تأکید فرمودند اما جز مقاوم سازی مدارس و تعدادی از پل ها، ساختمان های دیگر مقاوم سازی نشدند در حالی فروریزش ساختمان پلاسکو که خسارات مالی و جانی وسیعی در بر داشت اولی و آخری نیست و هشداری به مسئولان است که در حوزه مأموریت آنها پیشگیری و ایمن سازی تعریف شده است.

علوی ادامه داد: اگر زلزله ای حتی بسیار خفیف در تهران حادث شود مدیریت بحران با چه سازوکاری می خواهد مدیریت کند و در شرایطی که ریزش یک ساختمان تا این حد عبور و مرور و زندگی افراد را مختل کرد چگونه می توان زلزله را مهار کرد.

وی تصریح کرد: باید برای تقویت سازمان مدیریت بحران و ارتقای ساختار و کارآمدی بیشتر که امکان واکنش سریع در برابر هرگونه حادثه داشته باشد، تلاش کرد که نیاز آن کاملا احساس می شود؛ ضمن اینکه تا قبل اینکه بحران را مدیریت کند باید ما آن را مدیریت کنیم لذا از طرف خودم و مردم کردستان به خانواده های داغدیده حادثه پلاسکو تسلیت عرض کرده و برای تمام آنها از خداوند سبحان علو درجات آرزومندم.