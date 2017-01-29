رسانه ها تکمیل کننده عملیات پلیسی هستند

به گزارش خبرنگار مهر، بعدازظهر یکشنبه در جمع مدیران مسئول روزنامهها و سردبیران خبرگزاریهای استان به تشریح رسالت و نقش رسانهها در تولید امنیت پایدار پرداخت و گفت: رسانهها بهعنوان قوه چهارم در هر نظام حکومتی نقش مؤثری در توسعه زیرساختهای اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و اجتماعی جامعه دارند.
فرمانده انتظامی استان مازندران رسالت مهم رسانهها را مطالبه گری و آگاهی بخشی دانست و افزود: رسانهها در تعامل و همکاری با پلیس، تکمیلکننده عملیات پلیسی هستند.
سردار میرفیضی بابیان اینکه نگاه امروز پلیس پاسخگویی به مطالبات و نیازهای مردمی است، افزود: پلیس به دنبال حل مسائل و مشکلات اجتماعی، امنیتی و شبه امنیتی با راهکار و موضوعات اجتماعی است.
وی راهبرد نیروی انتظامی در برقراری نظم و امنیت را اقتدار برای هنجارشکنان و رأفت و مهربانی برای مردم دانست و افزود: پلیس به دنبال اقتدار نرم و نفوذ کلام در بین مردم است.
وی گفت: کارکرد مثبت دستگاهها و سازمانها در پیشگیری از آسیبهای اجتماعی نقش تعیینکنندهای دارد و ضرورت تعامل و همکاری با پلیس برای مقابله با این آسیبها از اهمیت ویژهای برخوردار است.
فرمانده انتظامی استان مازندران با اشاره به برگزاری دورههای استانداردسازی تعالی رفتار و افزایش مهارتهای دانشی کارکنان در نحوه برخورد با اقشار مختلف جامعه و اربابرجوع، افزود: اعتمادسازی و جلب مشارکت عمومی در راستای افزایش امنیت و آرامش در جامعه از مأموریتهای مهم پلیس با رویکرد جامعهمحوری است.
سرهنگ علیرضا باقری معاون اجتماعی فرماندهی انتظامی استان مازندران نیز در ابتدا این نشست ضمن تبریک در پیش بودن دهه مبارک فجر و ایامالله پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی به اهمیت امنیت پایدار در نظام اسلامی اشاره کرد و افزود: تولید امنیت اجتماعی نقش مهمی در توسعه زیرساختهای اقتصادی، فرهنگی و سیاسی جامعه دارد.
وی بابیان اینکه رسانهها ارتباطدهنده و نقش اطلاعرسانی را در جامعه بر عهدهدارند، افزود: ارتقاء باورها، جامعهپذیر کردن افراد، ترویج ارزشها و هنجارها، اجتماعی کردن افراد در جامعه از رسالت مهم رسانهها است.
معاون اجتماعی فرماندهی انتظامی استان، گفت: پلیس در تعامل با رسانهها به دنبال افزایش اعتماد عمومی، افزایش امنیت روانی و افزایش جلب مشارکت عمومی است.
سرهنگ باقری بابیان اینکه ملاکهایی در جامعه وجود دارد که رسانهها باید از آن در تولیدات و محصولات فرهنگی ونشریات مدنظر قرار دهند، افزود: شناسایی افراد در معرض آسیب، شناسایی هنجارها و ارزشها و هنجاریهای دینی در تهیه و تولید محتوا ازجمله این ملاکها است.
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