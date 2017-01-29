دوره بی اعتمادی به فیلمساز اول گذشته است/همه چیز فیلم بازیگر نیست

به گزارش خبرگزاری مهر، نشست پرسش و پاسخ فیلم «خانه دیگری» ساخته بهنوش صادقی با حضور کارگردان، ناصر هاشمی، پژمان بازغی، لیلا زارع، روشنک گرامی بازیگران فیلم، عباس اکبری تهیه کننده، مهنوش صادقی فیلمنامه نویس، مستانه مهاجر تدوینگر و جواد هاشمی آهنگساز با اجرای محمود گبرلو عصر امروز یکشنبه دهم بهمن ماه در سالن سعدی برج میلاد برگزار شد.

پژمان بازغی در این نشست با انتقاد از نبود حضور منتقدان قدیمی در سالن گفت: دوران بی اعتمادی به فیلمسازان اول تمام شده است و تا زمانی که منتقدان و کارشناسان قدیمی فیلم ها را نبینند سینما تغییری نخواهد کرد و تنها باید منتظر یک اتفاق در سینما باشیم.

گبرلو در پاسخ به این انتقاد بازغی گفت: منتقدان در سالن های دیگر به تماشای فیلم ها خواهند نشست و نظراتشان را درباره فیلم خواهند نوشت.

بازغی ادامه داد: در جشنواره فیلم اولی هایی خوبی را دیدم. در چند سال اخیر مردم فیلم خوب می‌خواهند و الزاما فیلم خوب نباید پرفروش باشد. کارگردان های فیلم اولی سواد و استعداد کافی را دارند. اگر فیلمنامه خوب برای من ارسال شود حتی اگر فیلم کوتاه خوبی باشد قطعا نقش را قبول خواهم کرد.

وی افزود: کارگردان و نویسنده در این فیلم به بخشی از زندگی پرداخته‌اند و به این موضوع اشاره کرده اند که ما به سنت ها و گذشته بی اهمیت و به گذشته نا امید هستیم.

صادقی در پاسخ به اینکه این فیلم بیشتر به فیلم های تلویزیونی شباهت دارد، گفت: به طور حتم این فیلم با نظر گروهی از کارشناسان انتخاب شده و بهتر است که انتخاب فیلم در بخش مسابقه را به کارشناسان واگذار کنیم.

وی درباره موضوع فیلم ادامه داد: به طور حتم فیلمنامه، هسته اصلی ساخت فیلم است. در این فیلم سعی کردیم روزمرگی ها و جزییات زندگی جاری در جامعه را به سادگی نمایش دهیم.

صادقی در ارتباط با مشکلات جذب سرمایه برای فیلمساز اول گفت: به این دلیل که من تجربه حضور در سینما را داشتم به راحتی توانستم جذب سرمایه داشته باشم و این فیلم کاملا مستقل است.

هاشمی درباره لحنش در این فیلم گفت: من صداهای مختلفی را برای فیلم اتود زدم و کارگردان چیزی را که در فیلم می بینید انتخاب کرد.

وی در پاسخ به انتقادی درباره بازی اش در این فیلم، گفت: در فیلم بازیگران و کارگردان همدیگر را تصحیح می کنند و واقعا نمی دانم، چگونه می توانستم بهتر بازی کنم.

مهاجر مونتاژ این فیلم را حسی عنوان کرد و گفت: هر سکانس فیلم نسبت به زمان، حال و حس زندگی هر کدام از پرسوناژها تدوین شد و تمرکز و آگاهی برای تدوین این فیلم کفایت می کرد.

اکبری با عذرخواهی از مشکل صدای فیلم گفت: از همه عوامل تولید که کمک‌ کردند که این فیلم ساخته شود تشکر می کنم. مجبورم یک نام را ببرم و از مستانه مهاجر که برای فیلم ما زحمت کشید و تدوین خوبی روی فیلم انجام داد، تشکر می کنم.

وی ادامه داد: افرادی مثل پژمان بازغی برای مخاطبان سینما آشناتر هستند و بقیه دوستان هم شناخته شده هستند اما همه چیز در فیلم بازیگر نیست و درست بازی کردن مهم تر است.

تهیه کننده فیلم با بیان اینکه به تبلیغ شفاهی در اکران امیدوار هستیم در پایان بیان کرد: تهیه کننده هایی که سوپراستار ها را در فیلم می آورند پول زیادی دارند و یا نگرانند که فیلم آنها دیده نشود بهنوش صادقی در مورد این فیلم تجربه شخصی داشت و این موضوع خیلی به ما کمک کرد.