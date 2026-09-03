پاراتکواندوکاران ایران رقبای خود را در گرندپری شناختند

به گزارش خبرنگار مهر، در این دوره از مسابقات ۱۱۹ تکواندوکار از ۲۷ کشور به مدت یک روز به رقابت می پردازند. قرعه کشی این رقابت ها روی خروجی سایت فدراسیون جهانی قرار گرفت و نمایندگان کشورمان در این مسابقات رقبای خود را شناختند.

بر همین اساس در وزن ۵۲- کیلوگرم رزا ابراهیمی دور نخست «رستمووا» از ازبکستان را پیش رو دارد و در صورت برتری به مصاف نماینده کره جنوبی می رود.

زهرا ابراهیمی در وزن ۵۷- کیلوگرم در اولین مبارزه به مصاف «ناتا اوچی گاوا» از گرجستان خواهد رفت و در صورت برتری با «ساردوسو» از برزیل پیکار می کند. در همین وزن مریم عبدالله پور در اولین دیدار «داسمالووا» از قزاقستان را پیش رو دارد و در ادامه با «لی یوجی» از چین مبارزه می کند.

در وزن ۶۵- کیلوگرم پریماه تورانی ابتدا باید با «یرسیسل» از ترکیه پیکار کند و سپس به دیدار «فوافان» از تایلند برود.

مریم تصراللهی هم در وزن ۶۵+ کیلوگرم ابتدا با «ماچدو» از برزیل دیدار می کند و در ادامه به مصاف «تروسدال» از انگلستان خواهد رفت.

امیرمحمد حقیقت شناس در وزن ۷۰- کیلوگرم در اولین دیدار خود با «نیکولیدزه» از گرجستان مبارزه خواهد کرد و در صورت برتری به مصاف «خلیلوف» از آذربایجان خواهد رفت.

در وزن ۸۰- کیلوگرم تیم ملی ایران دو نماینده دارد. علیرضا بخت بعد از یک دور استراحت به مصاف برنده مبارزه قزاقستان و برزیل خواهد رفت. مهدی پوررهنما هم بعد از مبارزه با «دا سیلوا» از برزیل با «جئونگ» از کره جنوبی پیکار می کند. دو نماینده کشورمان در صورت رسیدن به نیمه نهایی برای صعود به فینال به مصاف هم خواهند رفت.

حامد حق شناس در وزن ۸۰+ کیلوگرم دور نخست را با قرعه استراحت پشت سر می گذارد و سپس برنده برزیل و روسیه را پیش رو خواهد داشت.

رقابت های گرندپری از سری مسابقات (G6) است و به نفراتی که مدال طلا کسب می کنند ۶۰ امتیاز، مدال نقره ۳۶ امتیاز و نفرات سوم هم ۲۱.۶ امتیاز تعلق می گیرد