شکایت باشگاه استقلال از داور دربی ۱۰۷

به گزارش خبرگزازی مهر و به نقل از باشگاه استقلال، مصاف تیم‌های استقلال و پرسپولیس درحالی شب گذشته با تساوی به پایان رسید که اشتباهات تیم داوری تاثیر مستقیمی بر نتیجه پایانی داشت.

در همین راستا باشگاه استقلال امروز طی نامه‌ای رسمی خطاب به کمیته داوران، شکایت خود از تیم داوری دربی را اعلام داشت.

در این نامه به سه مورد که بازیکن پرسپولیس به دلیل خطا بر روی رزاقی‌نیا، آقاسی و اسلامی باید اخراج می‌شد اشاره شده است.

در این نامه به این موضوع اشاره شده است که جدا از قضاوت عجیب بنیادی فر، سکوت اتاق VAR و عدم فراخواندن این داور برای بازبینی صحنه‌ها، به خودی خود جای تامل دارد و نیاز است تا کمیته داوران برخوردی جدی در این خصوص داشته باشد تا دیگر شاهد چنین قضاوت‌هایی نباشیم.