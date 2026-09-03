به گزارش خبرنگار مهر، ناصر علیفر چهارشنبه شب در گفتگویی تلویزیونی با اشاره به گستردگی مجموعه تعلیم و تربیت استان اظهار کرد: خوزستان دارای ۹ هزار و ۵۴ مدرسه و یک میلیون و ۲۰۰ هزار دانشآموز است و حتی در مناطق صعبالعبور استان، ۲۶ مدرسه با یک تا دو دانشآموز فعالیت دارند.
وی با اشاره به روند ثبتنام دانشآموزان در آستانه بازگشایی مدارس افزود: ثبتنام پایه دهم در حال انجام است، ثبتنام پایه اول به مراحل پایانی نزدیک شده و در پایه هفتم نیز بیش از ۹۰ درصد دانشآموزان ثبتنام کردهاند؛ لذا از خانوادهها، بهویژه در مناطق روستایی، درخواست داریم برای تکمیل ثبتنام فرزندان خود هرچه سریعتر اقدام کنند.
مدیرکل آموزشوپرورش خوزستان در خصوص وضعیت مدارس و نیروی انسانی تصریح کرد: با کاهش اقبال به مدارس غیردولتی و افزایش تقاضا برای مدارس دولتی، تلاش میکنیم همه دانشآموزان به بهترین شکل ثبتنام شوند و توزیع متوازن میان رشتههای مختلف نیز پیگیری میشود.
وی همچنین با اشاره به محدودیتهای جذب نیرو گفت: در سالهای گذشته بیش از یک هزار و ۸۰۰ نفر از مسیر استخدام به مجموعه اضافه میشدند اما امسال از این طریق جذب نیرو نداشتیم و با این وجود، تمام ظرفیتها برای مدیریت نیروی انسانی و تأمین معلم به کار گرفته شده است.
علیفر در ادامه با قدردانی از تلاش معلمان استان اظهار داشت: همکاران فرهنگی خوزستان در شرایط مختلف با مسئولیتپذیری در کنار دانشآموزان بودهاند و برای تداوم جریان آموزش و آمادهسازی مدارس تلاش میکنند.
وی در پایان با تأکید بر اهمیت حفظ جریان آموزش در شرایط خاص کشور خاطرنشان کرد: وظیفه ما فراهم کردن شرایط مناسب برای حضور دانشآموزان در مدارس است تا آنها در آغاز سال تحصیلی جدید بدون هیچگونه دغدغهای وارد کلاسهای درس شوند.
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