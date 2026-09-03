کاهش ۱۰ درصدی شیوع اعتیاد؛ تکلیف ستاد در برنامه هفتم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ستاد مبارزه با مواد مخدر، زهرا عابدینی اظهار کرد: ستاد در حوزه پیشگیری، نقش تنظیمگری، سیاستگذاری، نظارت و هماهنگی میان دستگاههای مختلف را بر عهده دارد و در این زمینه با حدود ۵۲ دستگاه و نهاد دولتی، عمومی و غیردولتی همکاری میکند.وی افزود: دستگاههای مختلف بر اساس وظایف فرهنگی و اجتماعی خود، برنامههای پیشگیری را با هماهنگی ستاد اجرا میکنند و هر سال نیز در حوزههای مختلف از جمله خانواده، برنامههای مشترکی میان ستاد و دستگاههای مربوطه دنبال میشود.
سرپرست معاونت پیشگیری و درمان ستاد مبارزه با مواد مخدر با اشاره به برنامه هفتم توسعه گفت: در بند مربوط به حوزه پیشگیری در برنامه هفتم، ستاد مکلف شده است با ایجاد هماهنگی و همکاری میان دستگاههای اجرایی، نهادهای عمومی و غیردولتی و با استفاده از ظرفیت مردم، تشکلها و سازمانهای مردمنهاد، برای کاهش ۱۰ درصدی شیوع اعتیاد تا پایان برنامه اقدام کند.
عابدینی ادامه داد: این موضوع یک تکلیف قانونی و در عین حال مسئولیتی سنگین است؛ چراکه مسئله اعتیاد دیگر تنها به شکل سنتی آن محدود نیست و در سراسر دنیا با انواع مواد مخدر، روانگردانها و مواد جدید مواجه هستیم.
وی با هشدار نسبت به توصیههای غیرعلمی درباره مصرف برخی مواد و داروها گفت: خانوادهها نباید تحت تأثیر توصیههای غیرتخصصی قرار بگیرند؛ ممکن است به نوجوان یا جوان گفته شود مصرف مادهای موجب افزایش تمرکز، کاهش وزن یا ایجاد ویژگی خاصی میشود، در حالی که عوارض و پیامدهای آن مورد توجه قرار نمیگیرد.
سرپرست معاونت پیشگیری و درمان ستاد مبارزه با مواد مخدر تأکید کرد: حتی برخی داروهایی که در داروخانهها عرضه میشوند و ممکن است ترکیبات خاصی داشته باشند، باید صرفاً با نظر پزشک مصرف شوند و خانوادهها نباید به صورت خودسرانه یا بر اساس توصیه دوستان و آشنایان نسبت به مصرف آنها اقدام کنند.
عابدینی خاطرنشان کرد: توصیه ما به خانوادهها این است که در مسائل مرتبط با سلامت و پیشگیری، به توصیههای علمی و تخصصی مراجعه کنند و اجازه ندهند اطلاعات نادرست، سلامت فرزندان آنها را تهدید کند.
نظر شما