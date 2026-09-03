وال استریت ژورنال: ترامپ به دنبال اعلام پایان جنگ با ایران است 

به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه آمریکایی وال‌استریت ژورنال به نقل از مقامات این کشور نوشت که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در حال برگزاری جلسات خصوصی با دستیاران ارشد خود درباره امکان اعلام پایان جنگ با ایران است.

وال‌استریت ژورنال به نقل از مقامات آمریکایی گزارش داد که ترامپ در جریان گفتگوها با دستیاران ارشدش، حمایت خود را از ایده پایان دادن به جنگ با ایران ابراز کرده است.

از سوی دیگر خبرگزاری رویترز نیز مدعی شد که چهار مشاور ارشد دونالد ترامپ رئیس‌جمهور آمریکا، در تلاشند تا پیش از انتخابات میان‌دوره‌ای کنگره در ماه نوامبر، از تشدید جنگ با ایران جلوگیری کنند تا آسیب‌های انتخاباتی حزب جمهوری‌خواه را به حداقل برسانند.

این خبرگزاری به نقل از چهار منبع آگاه که خواستند نامشان فاش نشود، گزارش داد که مسئولان کاخ سفید در پی آن هستند که از تسلط این درگیری بر فضای انتخاباتی جلوگیری کنند تا اکثریت ضعیف جمهوری‌خواهان در مجلس سنا و مجلس نمایندگان حفظ شود. بر این اساس، آن‌ها ممکن است پس از پایان انتخابات، دوباره به تشدید اقدامات نظامی روی بیاورند.

منابع مذکور توضیح دادند که دولت آمریکا اکنون بر افزایش فشار اقتصادی بر تهران متمرکز است تا در مذاکرات احتمالی آینده امتیاز بگیرد، به‌ ویژه پس از آنکه عملیات نظامیِ ماه‌های اخیر در رسیدن به این هدف شکست خورد.

این تلاش‌ها در حالی صورت می‌گیرد که بر اساس نظرسنجی رویترز در اواخر اوت گذشته، تنها ۳۱ درصد از آمریکایی‌ها از جنگ با ایران حمایت کردند و حدود ۶۳ درصد با آن مخالفند. این نارضایتی ناشی از افزایش قیمت بنزین در آمریکا است.

منابع افزودند که توقف تاکتیکی جنگ با هدف ایجاد مهلتی برای ارتش آمریکا جهت جبران کمبود ذخایر مهمات نقطه‌زن نیز صورت گرفته است. با این حال، اجرای راهبرد «صبر و انتظار» با دشواری‌های میدانی روبروست، چرا که طرفین همچنان به تبادل ضربات ادامه می‌دهند.

از سوی دیگر روزنامه آمریکایی واشنگتن‌پست نیز چندی پیش گزارش داد که فرماندهان ارتش، نیروی دریایی و نیروی هوایی آمریکا به پیت هگست وزیر جنگ این کشور هشدار داده‌اند که طولانی شدن جنگ، آمادگی نیروها در سایر جبهه‌ها را تضعیف می‌کند.