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۱۲ شهریور ۱۴۰۵، ۰:۱۶

حجت‌الاسلام قمی: حماسه فردوس باید به بهترین شکل روایت شود

حجت‌الاسلام قمی: حماسه فردوس باید به بهترین شکل روایت شود

بیرجند- رئیس سازمان تبلیغات اسلامی با تأکید بر ضرورت ثبت و روایت حماسه مردم فردوس گفت: این رویداد تاریخی باید به بهترین و هنرمندانه‌ترین شکل روایت شود.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام محمد قمی چهارشنبه شب در اجتماع شبانه مردم بیرجند در میدان اجتماعات شهید رئیسی با اشاره به ویژگی‌های برجسته مردم خراسان جنوبی اظهار کرد: اگر بخواهیم تنها یک صفت برای مردم بیرجند و خراسان جنوبی انتخاب کنیم، باید از وفاداری، شجاعت و پای‌کار بودن آنان سخن بگوییم.

رئیس سازمان تبلیغات اسلامی با بیان اینکه ایمان، انسان را به شجاعت می‌رساند، گفت: مردم خراسان جنوبی مردمی شجاع هستند و نمونه‌های تاریخی این شجاعت را می‌توان در مبارزات مردم این منطقه در دوران انقلاب اسلامی مشاهده کرد.

حجت‌الاسلام قمی ادامه داد: مردم این استان و مردم ایران طی ماه‌های اخیر نیز با وجود سرما، باد و سختی‌ها، محکم و سرافراز ایستاده‌اند و این ایستادگی باید در تاریخ ثبت شود؛ چراکه در هیچ پهنه جغرافیایی نمی‌توان نمونه‌ای مشابه از چنین مردم مؤمن، شجاع، وفادار و ولایت‌مدار یافت.

وی با اشاره به روحیه استکبارستیزی مردم اظهار کرد: این مردم در برابر دشمنی که راه زندگی و پیشرفت جامعه را دشوار می‌کند، اهل تعارف نیستند.

وی تصریح کرد: ما طرفدار زندگی، پیشرفت و حیات طیبه هستیم، اما می‌دانیم برای تحقق این هدف باید توصیه‌های الهی و قرآنی را جدی بگیریم و در برابر دشمن بایستیم.

رئیس سازمان تبلیغات اسلامی با اشاره به آیه «وَلَکُمْ فِی الْقِصَاصِ حَیَاةٌ» افزود: اگر زندگی می‌خواهیم، باید راه محکم زندگی را انتخاب کنیم و یکی از این راه‌ها آن است که دشمن زندگی و امنیت جامعه را دشمن بدانیم و اجازه ندهیم مستکبران با ادعای آقایی و خدایی بر سرنوشت ملت‌ها مسلط شوند.

فردوس؛ جلوه‌ای ماندگار از فرهنگ جهادی

قمی در ادامه با اشاره به زلزله سال ۱۳۴۷ فردوس و حضور مردم دیگر مناطق کشور برای امدادرسانی به زلزله‌زدگان گفت: در نیمه نخست شهریور ۱۳۴۷، هنگامی که مردم فردوس گرفتار حادثه‌ای بزرگ شدند، گروه‌هایی از مردم و از جمله رهبر شهید ما که آن زمان ۲۹ ساله بودند ، از سر تقوا، اخلاص و مراقبت از هم‌نوع، بی‌ادعا و بی‌سر و صدا راهی فردوس شدند تا به مردم خدمت و امدادرسانی کنند.

وی تصریح کرد: این حرکت نشان داد که خدمت‌رسانی جهادی به مردم، ریشه در فرهنگ عمیق دینی و انقلابی دارد و خراسان جنوبی نیز در این عرصه، انسان‌های بزرگ و شریف، نخبگان و فرماندهان بسیاری را پرورش داده است.

رئیس سازمان تبلیغات اسلامی با اشاره به ظرفیت‌های بسیج سازندگی در خراسان جنوبی، گفت: بسیاری از حرکت‌های جهادی و خدمت‌رسانی به مردم، ریشه در مکتب امام خمینی(ره) و تعالیم رهبران انقلاب دارد؛ امام راحل به ما «قیام لله» را آموخت و ما را اهل جهاد و مسئولیت‌پذیری در برابر جامعه کرد.

قمی با اشاره به اینکه مردم ایران شایسته بهترین خدمات هستند افزود: البته مکتب امام(ره) ما را این‌گونه تربیت نکرده است که همه امور را به مسئولان بسپاریم و تنها دریافت‌کننده خدمت باشیم؛ بلکه ما را اهل جهاد، قیام، مراقبت از یکدیگر و دستگیری از مستضعفان قرار داده است.

وی خاطرنشان کرد: باید فرهنگ خدمت‌رسانی جهادی و مسئولیت‌پذیری اجتماعی را در جامعه تقویت کنیم؛ فرهنگی که در آن مؤمنان نسبت به یکدیگر احساس مسئولیت کرده و در قبال سرنوشت هم بی‌تفاوت نباشند.

روایت فردوس باید در تاریخ ماندگار شود

رئیس سازمان تبلیغات اسلامی با تأکید بر ضرورت ثبت و روایت حماسه مردم فردوس اظهار کرد: حادثه فردوس باید در تاریخ بماند و با بهترین و هنرمندانه‌ترین شیوه روایت شود تا مردم دنیا با الگوی زیست متفاوت و جهادی انسان‌هایی که خدا را باور دارند و پای کار هستند، آشنا شوند.

قمی ادامه داد: آمدن ما به این منطقه بهانه‌ای برای عرض ارادت به مردم شریف خراسان جنوبی و یادآوری این حقیقت است که با تکیه بر مکتب امام و تعالیم رهبران انقلاب می‌توانیم کشور را آن‌گونه بسازیم که موجب رشک جهانیان شود.

وی با اشاره به ضرورت ایستادگی در برابر دشمنان گفت: در مواجهه با دشمن تعارف نداریم و اگر دشمنان هنوز متوجه نشده‌اند، اتفاقات اخیر و پاسخ نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران باید برای آنان روشن‌کننده باشد

قمی افزود: مردم خراسان جنوبی در مسیر دفاع از مکتب، جهاد و انقلاب اسلامی پیشرو هستند و باید این پیشروی و روحیه جهادی آنان به‌درستی روایت شود.

نقش جوانان و بانوان در «جهاد روایت»

رئیس سازمان تبلیغات اسلامی با تأکید بر نقش نسل جوان در روایت ظرفیت‌های خراسان جنوبی گفت: این پیشگامی باید توسط خود جوانان این استان روایت شود و آثار ارزشمند مردم پای‌کار این خطه به بهترین شکل به تصویر کشیده شود.

وی با تأکید بر نقش بانوان در جهاد تبیین اظهار کرد: بخش بزرگی از جهاد امروز، جهاد روایت و جهاد تبیین است و زنان باید در این مسیر قدرتمندتر و مؤثرتر پیش بروند.

قمی خاطرنشان کرد: نوجوانان و جوانان نیز می‌توانند بهترین آثار را از مردم پای‌کار این استان روایت کنند.

کد مطلب 6935988

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