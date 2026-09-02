به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام محمد قمی چهارشنبه شب در اجتماع شبانه مردم بیرجند در میدان اجتماعات شهید رئیسی با اشاره به ویژگی‌های برجسته مردم خراسان جنوبی اظهار کرد: اگر بخواهیم تنها یک صفت برای مردم بیرجند و خراسان جنوبی انتخاب کنیم، باید از وفاداری، شجاعت و پای‌کار بودن آنان سخن بگوییم.

رئیس سازمان تبلیغات اسلامی با بیان اینکه ایمان، انسان را به شجاعت می‌رساند، گفت: مردم خراسان جنوبی مردمی شجاع هستند و نمونه‌های تاریخی این شجاعت را می‌توان در مبارزات مردم این منطقه در دوران انقلاب اسلامی مشاهده کرد.

حجت‌الاسلام قمی ادامه داد: مردم این استان و مردم ایران طی ماه‌های اخیر نیز با وجود سرما، باد و سختی‌ها، محکم و سرافراز ایستاده‌اند و این ایستادگی باید در تاریخ ثبت شود؛ چراکه در هیچ پهنه جغرافیایی نمی‌توان نمونه‌ای مشابه از چنین مردم مؤمن، شجاع، وفادار و ولایت‌مدار یافت.

وی با اشاره به روحیه استکبارستیزی مردم اظهار کرد: این مردم در برابر دشمنی که راه زندگی و پیشرفت جامعه را دشوار می‌کند، اهل تعارف نیستند.

وی تصریح کرد: ما طرفدار زندگی، پیشرفت و حیات طیبه هستیم، اما می‌دانیم برای تحقق این هدف باید توصیه‌های الهی و قرآنی را جدی بگیریم و در برابر دشمن بایستیم.

رئیس سازمان تبلیغات اسلامی با اشاره به آیه «وَلَکُمْ فِی الْقِصَاصِ حَیَاةٌ» افزود: اگر زندگی می‌خواهیم، باید راه محکم زندگی را انتخاب کنیم و یکی از این راه‌ها آن است که دشمن زندگی و امنیت جامعه را دشمن بدانیم و اجازه ندهیم مستکبران با ادعای آقایی و خدایی بر سرنوشت ملت‌ها مسلط شوند.

فردوس؛ جلوه‌ای ماندگار از فرهنگ جهادی

قمی در ادامه با اشاره به زلزله سال ۱۳۴۷ فردوس و حضور مردم دیگر مناطق کشور برای امدادرسانی به زلزله‌زدگان گفت: در نیمه نخست شهریور ۱۳۴۷، هنگامی که مردم فردوس گرفتار حادثه‌ای بزرگ شدند، گروه‌هایی از مردم و از جمله رهبر شهید ما که آن زمان ۲۹ ساله بودند ، از سر تقوا، اخلاص و مراقبت از هم‌نوع، بی‌ادعا و بی‌سر و صدا راهی فردوس شدند تا به مردم خدمت و امدادرسانی کنند.

وی تصریح کرد: این حرکت نشان داد که خدمت‌رسانی جهادی به مردم، ریشه در فرهنگ عمیق دینی و انقلابی دارد و خراسان جنوبی نیز در این عرصه، انسان‌های بزرگ و شریف، نخبگان و فرماندهان بسیاری را پرورش داده است.

رئیس سازمان تبلیغات اسلامی با اشاره به ظرفیت‌های بسیج سازندگی در خراسان جنوبی، گفت: بسیاری از حرکت‌های جهادی و خدمت‌رسانی به مردم، ریشه در مکتب امام خمینی(ره) و تعالیم رهبران انقلاب دارد؛ امام راحل به ما «قیام لله» را آموخت و ما را اهل جهاد و مسئولیت‌پذیری در برابر جامعه کرد.

قمی با اشاره به اینکه مردم ایران شایسته بهترین خدمات هستند افزود: البته مکتب امام(ره) ما را این‌گونه تربیت نکرده است که همه امور را به مسئولان بسپاریم و تنها دریافت‌کننده خدمت باشیم؛ بلکه ما را اهل جهاد، قیام، مراقبت از یکدیگر و دستگیری از مستضعفان قرار داده است.

وی خاطرنشان کرد: باید فرهنگ خدمت‌رسانی جهادی و مسئولیت‌پذیری اجتماعی را در جامعه تقویت کنیم؛ فرهنگی که در آن مؤمنان نسبت به یکدیگر احساس مسئولیت کرده و در قبال سرنوشت هم بی‌تفاوت نباشند.

روایت فردوس باید در تاریخ ماندگار شود

رئیس سازمان تبلیغات اسلامی با تأکید بر ضرورت ثبت و روایت حماسه مردم فردوس اظهار کرد: حادثه فردوس باید در تاریخ بماند و با بهترین و هنرمندانه‌ترین شیوه روایت شود تا مردم دنیا با الگوی زیست متفاوت و جهادی انسان‌هایی که خدا را باور دارند و پای کار هستند، آشنا شوند.

قمی ادامه داد: آمدن ما به این منطقه بهانه‌ای برای عرض ارادت به مردم شریف خراسان جنوبی و یادآوری این حقیقت است که با تکیه بر مکتب امام و تعالیم رهبران انقلاب می‌توانیم کشور را آن‌گونه بسازیم که موجب رشک جهانیان شود.

وی با اشاره به ضرورت ایستادگی در برابر دشمنان گفت: در مواجهه با دشمن تعارف نداریم و اگر دشمنان هنوز متوجه نشده‌اند، اتفاقات اخیر و پاسخ نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران باید برای آنان روشن‌کننده باشد

قمی افزود: مردم خراسان جنوبی در مسیر دفاع از مکتب، جهاد و انقلاب اسلامی پیشرو هستند و باید این پیشروی و روحیه جهادی آنان به‌درستی روایت شود.

نقش جوانان و بانوان در «جهاد روایت»

رئیس سازمان تبلیغات اسلامی با تأکید بر نقش نسل جوان در روایت ظرفیت‌های خراسان جنوبی گفت: این پیشگامی باید توسط خود جوانان این استان روایت شود و آثار ارزشمند مردم پای‌کار این خطه به بهترین شکل به تصویر کشیده شود.

وی با تأکید بر نقش بانوان در جهاد تبیین اظهار کرد: بخش بزرگی از جهاد امروز، جهاد روایت و جهاد تبیین است و زنان باید در این مسیر قدرتمندتر و مؤثرتر پیش بروند.

قمی خاطرنشان کرد: نوجوانان و جوانان نیز می‌توانند بهترین آثار را از مردم پای‌کار این استان روایت کنند.